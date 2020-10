Oct 28 (Gracenote) - Results from Stage 8, Vuelta a España on Wednesday. Stage 8 Logroño to Alto de Moncalvillo, 164 km. Men's elite road race. Average speed: 39.817 km/h. Wind direction: S. Wind speed: 2km/h. Route profile: mountain. Finish profile: mountain. Stage winners 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 4:07:08 2. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +13 3. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation +19 4. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team +25 5. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling +33 6. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren +35 7. Enric Mas (ESP) Movistar Team +54 8. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma " 9. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott +1:33 10. Clément Champoussin (FRA) AG2R La Mondiale +1:37 11. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +1:39 12. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott " 13. George Bennett (NZL) Jumbo - Visma +1:49 14. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +2:05 15. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates " 16. Marc Soler (ESP) Movistar Team " 17. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe " 18. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +2:35 19. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates +2:56 20. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling +3:23 Overall leaders 1. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers 32:31:06 2. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma +13 3. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation +28 4. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling +44 5. Enric Mas (ESP) Movistar Team +1:54 6. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe +3:28 7. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott " 8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +3:35 9. Marc Soler (ESP) Movistar Team +3:40 10. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren +3:47 11. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott +4:17 12. George Bennett (NZL) Jumbo - Visma +4:21 13. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates +4:44 14. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +6:15 15. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team +6:52 16. Gorka Izagirre (ESP) Astana Pro Team +7:00 17. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates +7:17 18. Mattia Cattaneo (ITA) Deceuninck - Quick-Step +7:27 19. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +8:25 20. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma +10:06 King of the Mountains 1. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 27 2. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 24 3. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers " 4. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation 20 5. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 19 6. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 17 7. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling 16 8. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team 11 9. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team " 10. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step 6 11. Quentin Jauregui (FRA) AG2R La Mondiale " 12. Enric Mas (ESP) Movistar Team " 13. Robert Power (AUS) Team Sunweb " 14. Rui Costa (POR) UAE Team Emirates 4 15. Nans Peters (FRA) AG2R La Mondiale " 16. Thymen Arensman (NED) Team Sunweb " 17. Jetse Bol (NED) Burgos - BH " 18. Matteo Badilatti (SUI) Israel Start-Up Nation 3 19. Tosh Van der Sande (BEL) Lotto - Soudal " 20. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team " Points leaders 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 104 2. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers 81 3. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation 73 4. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 50 5. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling 45 6. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling " 7. Enric Mas (ESP) Movistar Team 42 8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 40 9. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 35 10. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe 33 11. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott 30 12. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren " 13. Rui Costa (POR) UAE Team Emirates " 14. Marc Soler (ESP) Movistar Team 29 15. George Bennett (NZL) Jumbo - Visma 27 16. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 26 17. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team " 18. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team 25 19. Sam Bennett (IRL) Deceuninck - Quick-Step " 20. Thymen Arensman (NED) Team Sunweb 21 Team classification 1. Movistar Team (ESP) 97:42:42 2. Jumbo - Visma (NED) +5:48 3. Astana Pro Team (KAZ) +12:46 4. UAE Team Emirates (UAE) +14:33 5. Mitchelton - Scott (AUS) +28:34 6. Cofidis (FRA) +47:18 7. INEOS Grenadiers (GBR) +55:41 8. Groupama - FDJ (FRA) +1:19:10 9. Trek - Segafredo (USA) +1:31:42 10. EF Pro Cycling (USA) +1:33:31 11. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +1:47:15 12. Caja Rural - Seguros RGA (ESP) +1:48:48 13. CCC Team (POL) +1:53:05 14. Israel Start-Up Nation (ISR) +1:55:36 15. AG2R La Mondiale (FRA) +1:57:50 16. NTT Pro Cycling Team (RSA) +1:59:18 17. Team Sunweb (GER) +2:19:34 18. Bahrain - McLaren (BRN) +2:24:08 19. BORA - hansgrohe (GER) +2:29:52 20. Lotto - Soudal (BEL) +2:38:18 21. Total Direct Energie (FRA) +2:38:57 22. Burgos - BH (ESP) +2:43:34 Youth classification 1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 32:33:00 2. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +4:21 3. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team +4:58 4. Gino Mäder (SUI) NTT Pro Cycling Team +9:25 5. Kobe Goossens (BEL) Lotto - Soudal +17:02 6. Georg Zimmerman (GER) CCC Team +20:57 7. Clément Champoussin (FRA) AG2R La Mondiale +23:17 8. William Barta (USA) CCC Team +32:12 9. Iván Sosa (COL) INEOS Grenadiers +32:58 10. Andrea Bagioli (ITA) Deceuninck - Quick-Step +37:25 11. Juan Pedro López (ESP) Trek - Segafredo +41:12 12. Jhojan García (COL) Caja Rural - Seguros RGA +45:16 13. Niklas Eg (DEN) Trek - Segafredo +48:12 14. Robert Power (AUS) Team Sunweb +48:50 15. Dorian Godon (FRA) AG2R La Mondiale +54:37 16. Michel Ries (LUX) Trek - Segafredo +56:51 17. Thymen Arensman (NED) Team Sunweb +1:03:52 18. Ide Schelling (NED) BORA - hansgrohe +1:04:37 19. Michael Storer (AUS) Team Sunweb +1:07:07 20. Santiago Buitrago (COL) Bahrain - McLaren +1:07:11