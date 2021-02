UPDATE 4-West Indies in Bangladesh 2021 Scoreboard

Feb 6 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the fourth day of 1st test between Bangladesh and West Indies on Saturday at Chittagong, Bangladesh West Indies need 285 runs to win Bangladesh 1st innings Shadman Islam lbw Jomel Warrican 59 Tamim Iqbal b Kemar Roach 9 Nazmul Hossain Shanto Run Out Joshua Da Silva 25 Mominul Haque c John Campbell b Jomel Warrican 26 Mushfiqur Rahim c Rahkeem Cornwall b Jomel Warrican 38 Shakib Al Hasan c Kraigg Brathwaite b Rahkeem Cornwall 68 Liton Das b Jomel Warrican 38 Mehidy Hasan c (Sub) b Rahkeem Cornwall 103 Taijul Islam c Joshua Da Silva b Shannon Gabriel 18 Nayeem Hasan b Nkrumah Bonner 24 Mustafizur Rahman Not Out 3 Extras 2b 7lb 5nb 0pen 5w 19 Total (150.2 overs) 430 all out Fall of Wickets : 1-23 Iqbal, 2-66 Shanto, 3-119 Haque, 4-134 Anik, 5-193 Rahim, 6-248 Das, 7-315 Al Hasan, 8-359 Islam, 9-416 Hasan, 10-430 Miraz Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 20 5 60 1 3.00 1nb Shannon Gabriel 26 4 69 1 2.65 1w Rahkeem Cornwall 42.2 5 114 2 2.69 Kyle Mayers 7 2 16 0 2.29 Jomel Warrican 48 8 133 4 2.77 3nb Kraigg Brathwaite 4 0 13 0 3.25 Nkrumah Bonner 3 0 16 1 5.33 1nb ....................................................................... West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite b Nayeem Hasan 76 John Campbell lbw Mustafizur Rahman 3 Shayne Moseley lbw Mustafizur Rahman 2 Nkrumah Bonner c Nazmul Hossain Shanto b Taijul Islam 17 Kyle Mayers lbw Mehidy Hasan 40 Jermaine Blackwood c Liton Das b Mehidy Hasan 68 Joshua Da Silva c Liton Das b Nayeem Hasan 42 Rahkeem Cornwall b Mehidy Hasan 2 Kemar Roach c (Sub) b Mehidy Hasan 0 Jomel Warrican b Taijul Islam 4 Shannon Gabriel Not Out 0 Extras 0b 1lb 4nb 0pen 0w 5 Total (96.1 overs) 259 all out Fall of Wickets : 1-11 Campbell, 2-24 Moseley, 3-75 Bonner, 4-130 Brathwaite, 5-154 Mayers, 6-253 Da Silva, 7-253 Blackwood, 8-253 Roach, 9-259 Cornwall, 10-259 Warrican Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 15 4 46 2 3.07 1nb Shakib Al Hasan 6 1 16 0 2.67 Mehidy Hasan 26 9 58 4 2.23 1nb Taijul Islam 33.1 11 84 2 2.53 2nb Nayeem Hasan 16 1 54 2 3.38 ........................................................................ Bangladesh 2nd innings Shadman Islam c Joshua Da Silva b Shannon Gabriel 5 Tamim Iqbal lbw Rahkeem Cornwall 0 Nazmul Hossain Shanto c Jermaine Blackwood b Rahkeem Cornwall 0 Mominul Haque c Kemar Roach b Shannon Gabriel 115 Mushfiqur Rahim lbw Rahkeem Cornwall 18 Liton Das c Kyle Mayers b Jomel Warrican 69 Mehidy Hasan b Jomel Warrican 7 Taijul Islam b Jomel Warrican 3 Nayeem Hasan Not Out 1 Extras 0b 0lb 4nb 0pen 1w 5 Total (67.5 overs) 223 decl Fall of Wickets : 1-1 Iqbal, 2-1 Shanto, 3-33 Anik, 4-73 Rahim, 5-206 Das, 6-214 Haque, 7-222 Islam, 8-223 Miraz Did Not Bat : Al Hasan, Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 7 1 17 0 2.43 1w 1nb Rahkeem Cornwall 27 2 81 3 3.00 Shannon Gabriel 12 0 37 2 3.08 Jomel Warrican 17.5 0 57 3 3.20 2nb Nkrumah Bonner 2 0 13 0 6.50 1nb Kraigg Brathwaite 1 0 7 0 7.00 Kyle Mayers 1 0 11 0 11.00 ................................................ West Indies 2nd innings Kraigg Brathwaite c (Sub) b Mehidy Hasan 20 John Campbell lbw Mehidy Hasan 23 Shayne Moseley lbw Mehidy Hasan 12 Nkrumah Bonner Not Out 15 Kyle Mayers Not Out 37 Extras 1b 2lb 0nb 0pen 0w 3 Total (40.0 overs) 110-3 Fall of Wickets : 1-39 Campbell, 2-48 Brathwaite, 3-59 Moseley To Bat : Blackwood, Da Silva, Cornwall, Warrican, Roach, Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 4 1 14 0 3.50 Taijul Islam 13 8 12 0 0.92 Mehidy Hasan 16 2 52 3 3.25 Nayeem Hasan 7 1 29 0 4.14 .................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Sharfuddoula Saikat Video Gazi Sohel Match Referee Neeyamur Rahul