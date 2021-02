Feb 14 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of 2nd test between Bangladesh and West Indies on Sunday at Mirpur, Bangladesh West Indies win by 17 runs West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite c Nazmul Hossain Shanto b Soumya Sarkar 47 John Campbell lbw Taijul Islam 36 Shayne Moseley b Abu Jayed 7 Nkrumah Bonner c Mohammad Mithun b Mehidy Hasan 90 Kyle Mayers c Soumya Sarkar b Abu Jayed 5 Jermaine Blackwood c&b Taijul Islam 28 Joshua Da Silva b Taijul Islam 92 Alzarri Joseph c Liton Das b Abu Jayed 82 Rahkeem Cornwall Not Out 4 Jomel Warrican c Liton Das b Abu Jayed 2 Shannon Gabriel c Mushfiqur Rahim b Taijul Islam 8 Extras 4b 2lb 2nb 0pen 0w 8 Total (142.2 overs) 409 all out Fall of Wickets : 1-66 Campbell, 2-87 Moseley, 3-104 Brathwaite, 4-116 Mayers, 5-178 Blackwood, 6-266 Bonner, 7-384 Da Silva, 8-396 Joseph, 9-398 Warrican, 10-409 Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abu Jayed 28 6 98 4 3.50 Mehidy Hasan 33 9 75 1 2.27 Nayeem Hasan 24 3 74 0 3.08 Taijul Islam 46.2 8 108 4 2.33 2nb Soumya Sarkar 11 1 48 1 4.36 ........................................................................... Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c Shayne Moseley b Alzarri Joseph 44 Soumya Sarkar c Kyle Mayers b Shannon Gabriel 0 Nazmul Hossain Shanto c Nkrumah Bonner b Shannon Gabriel 4 Mominul Haque c Joshua Da Silva b Rahkeem Cornwall 21 Mushfiqur Rahim c Kyle Mayers b Rahkeem Cornwall 54 Mohammad Mithun c Kraigg Brathwaite b Rahkeem Cornwall 15 Liton Das c Jermaine Blackwood b Rahkeem Cornwall 71 Mehidy Hasan c Kraigg Brathwaite b Shannon Gabriel 57 Nayeem Hasan c Jermaine Blackwood b Rahkeem Cornwall 0 Taijul Islam Not Out 13 Abu Jayed c Nkrumah Bonner b Alzarri Joseph 1 Extras 5b 0lb 10nb 0pen 1w 16 Total (96.5 overs) 296 all out Fall of Wickets : 1-1 Sarkar, 2-11 Shanto, 3-69 Haque, 4-71 Iqbal, 5-142 Ali, 6-155 Rahim, 7-281 Das, 8-281 Hasan, 9-283 Miraz, 10-296 Chowdhury Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shannon Gabriel 21 3 70 3 3.33 7nb Rahkeem Cornwall 32 8 74 5 2.31 Alzarri Joseph 17.5 3 60 2 3.36 1w Kyle Mayers 8 2 15 0 1.88 Jomel Warrican 13 2 48 0 3.69 3nb Nkrumah Bonner 3 0 17 0 5.67 Kraigg Brathwaite 2 0 7 0 3.50 ....................................................................... West Indies 2nd innings Kraigg Brathwaite c Liton Das b Nayeem Hasan 6 John Campbell b Taijul Islam 18 Shayne Moseley c Mohammad Mithun b Mehidy Hasan 7 Nkrumah Bonner b Nayeem Hasan 38 Jomel Warrican lbw Abu Jayed 2 Kyle Mayers lbw Abu Jayed 6 Jermaine Blackwood st Liton Das b Taijul Islam 9 Joshua Da Silva c Soumya Sarkar b Taijul Islam 20 Alzarri Joseph c Nazmul Hossain Shanto b Taijul Islam 9 Rahkeem Cornwall c Mushfiqur Rahim b Nayeem Hasan 1 Shannon Gabriel Not Out 1 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (52.5 overs) 117 all out Fall of Wickets : 1-11 Brathwaite, 2-20 Moseley, 3-39 Campbell, 4-50 Warrican, 5-62 Mayers, 6-73 Blackwood, 7-104 Da Silva, 8-114 Joseph, 9-116 Bonner, 10-117 Cornwall Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Taijul Islam 21 4 36 4 1.71 Nayeem Hasan 15.5 5 34 3 2.15 Mehidy Hasan 6 1 15 1 2.50 Abu Jayed 10 4 32 2 3.20 .......................................................................... Bangladesh 2nd innings Tamim Iqbal c Shayne Moseley b Kraigg Brathwaite 50 Soumya Sarkar c Rahkeem Cornwall b Kraigg Brathwaite 13 Nazmul Hossain Shanto c Shayne Moseley b Rahkeem Cornwall 11 Mominul Haque c Rahkeem Cornwall b Jomel Warrican 26 Mushfiqur Rahim c Joshua Da Silva b Jomel Warrican 14 Mohammad Mithun c Nkrumah Bonner b Rahkeem Cornwall 10 Liton Das c Joshua Da Silva b Rahkeem Cornwall 22 Mehidy Hasan c Rahkeem Cornwall b Jomel Warrican 31 Taijul Islam lbw Rahkeem Cornwall 8 Nayeem Hasan lbw Kraigg Brathwaite 14 Abu Jayed Not Out 0 Extras 8b 4lb 2nb 0pen 0w 14 Total (61.3 overs) 213 all out Fall of Wickets : 1-59 Sarkar, 2-70 Iqbal, 3-78 Shanto, 4-101 Rahim, 5-115 Ali, 6-147 Haque, 7-153 Das, 8-163 Islam, 9-188 Hasan, 10-213 Miraz Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Rahkeem Cornwall 30 5 105 4 3.50 Alzarri Joseph 2 0 16 0 8.00 Shannon Gabriel 2 0 8 0 4.00 Jomel Warrican 16.3 4 47 3 2.85 2nb Kraigg Brathwaite 11 1 25 3 2.27 .................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Sharfuddoula Saikat Video Gazi Sohel Match Referee Neeyamur Rahul