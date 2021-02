Feb 7 (Gracenote) - Results for World Cup-Hinzenbach on Sunday. Women's Individual - Normal Hill on Sunday 1 Sara Takanashi JPN Japan 2 Nika Križnar SLO Slovenia 3 Silje Opseth NOR Norway Women's Individual - Normal Hill on Saturday 1 Sara Takanashi JPN Japan 2 Nika Križnar SLO Slovenia 3 Silje Opseth NOR Norway Women's Individual - Normal Hill on Friday 1 Nika Križnar SLO Slovenia 2 Ema Klinec SLO Slovenia 3 Eirin Maria Kvandal NOR Norway