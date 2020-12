Dec 6 (Gracenote) - Results for World Cup-Nizhny Tagil on Sunday. Men's Individual - Large Hill on Sunday 1 Halvor Egner Granerud NOR Norway 2 Robert Johansson NOR Norway 3 Marius Lindvik NOR Norway Men's Individual - Large Hill on Saturday 1 Halvor Egner Granerud NOR Norway 2 Daniel Huber AUT Austria 3 Robert Johansson NOR Norway