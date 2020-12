UPDATE 5-AFC Champions League Summaries

Dec 4 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Friday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Sydney (1) 1 Scorers: T. Buhagiar 29 Yellow card: Van Der Saag 85 Subs used: Zuvela 46 (Brattan), Barbarouses 62 (Ivanovic), Swibel 73 (Buhagiar), Van Der Saag 73 (Baumjohann) Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: Y. Saneto 18 Yellow card: Saneto 41, Ito 84 Subs used: Matsuda 66 (Mizunuma), Kida 75 (Otsu) Referee: Saoud Al Athbah ................................................................. Shanghai SIPG (0) 0 Yellow card: Zhang Yi 7, Lei Wenjie 31 Subs used: Mirahmetjan Muzepper 46 (Lin Chuangyi), Wei Zhen 46 (Wang Shenchao), Li Shenglong 71 (Chen Binbin), Yang Shiyuan 77 (Peng Hao), Yu Rui 88 (Zhang Yi) Jeonbuk Motors (2) 2 Scorers: Cho Gue-Sung 16, Cho Gue-Sung 32pen Subs used: Hong Jung-Nam 46 (Lee Bum-Young), Yun Ji-Hyuk 66 (Lee Sung-Yoon), Kim Bo-Kyung 66 (Myung Se-Jin), Na Sung-Eun 76 (Han Kyo-Won), Modou Barrow 82 (Lee Si-Heon) Referee: Mouood Bonyadifar ................................................................. Guangzhou Evergrande cancelled Johor Darul Ta'zim ................................................................. Vissel Kobe (0) 0 Yellow card: Oda 82 Subs used: Kikuchi 46 (Watanabe), Douglas 46 (Vermaelen), Furuhashi 46 (Andrés Iniesta), Sakai 63 (Nishi), Goke 69 (Yasui) Suwon Bluewings (0) 2 Scorers: Kim Gun-Hee 49, Lim Sang-Hyub 68pen Yellow card: Min Sang-Gi 61, Kim Gun-Hee 91 Subs used: Kim Gun-Hee 46 (Park Sang-Hyeok), Choi Sung-Geun 83 (Lim Sang-Hyub), Kang Hyun-Muk 91 (Kim Min-Woo) Referee: Ali Sabah Adday Al Qaysi ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (GMT) Beijing Guoan v Tokyo (1000) Ulsan v Melbourne Victory (1400) Monday, December 7 fixtures (GMT) Yokohama F. Marinos v -tba- (1000) -tba- v Shanghai SIPG (1400)