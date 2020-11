UPDATE 5-AFC Champions League Summaries

Nov 25 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Jeonbuk Motors (1) 1 Scorers: Na Sung-Eun 44 Yellow card: Hong Jeong-Ho 41 Subs used: Murilo 64 (Lee Soo-Bin), Cho Gue-Sung 64 (Na Sung-Eun), Lee Si-Heon 75 (Kim Bo-Kyung), Han Kyo-Won 75 (Gustavo), Lee Sung-Yoon 92 (Modou Barrow) Sydney (0) 0 Subs used: Ivanovic 74 (Barbarouses), Caceres 75 (Baumjohann), Swibel 84 (Retre), King 88 (Zullo), Zuvela 88 (Ninković) Referee: Hettikankanamge Chrishantha Dilan Perera ................................................................. Guangzhou Evergrande (0) 1 Scorers: K. Furuhashi 55og Yellow card: Luo Guofu 41 Subs used: Zhong Yihao 10 (Zhang Linpeng), Xu Xin 46 (Yan Dinghao), Ricardo Goulart 46 (Luo Guofu), He Chao 46 (Liao Lisheng), Yang Liyu 80 (Jiang Guangtai) Vissel Kobe (1) 3 Scorers: K. Furuhashi 44, Douglas 74, Andrés Iniesta 84 Subs used: Douglas 69 (Fujimoto), Yasui 90 (Andrés Iniesta), Sasaki 92 (Nishi) Referee: Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla ................................................................. Shanghai SIPG (0) 0 Yellow card: Fu Huan 33 Missed penalty: Oscar 81 Subs used: Lü Wenjun 58 (Lei Wenjie), Yang Shiyuan 58 (Mooy), Chen Binbin 68 (Li Shenglong), Ricardo Lopes 68 (Hulk), Wei Zhen 74 (He Guan) Yokohama F. Marinos (0) 1 Scorers: J. Amano 90 Yellow card: Koike 26 Subs used: Kida 46 (Wada), Matsubara 53 (Koike), Takano 63 (Maeda), Nakagawa 63 (Mizunuma), Amano 73 (Marcos Junior) Referee: Ali Sabah Adday Al Qaysi ................................................................. Suwon Bluewings cancelled Johor Darul Ta'zim ................................................................. Friday, November 27 fixtures (GMT) Melbourne Victory v Beijing Guoan (1000) Ulsan v Perth Glory (1000) Chiangrai United v Seoul (1300) Shanghai Shenhua v Tokyo (1300) Saturday, November 28 fixtures (GMT) Vissel Kobe v Guangzhou Evergrande (1000) Yokohama F. Marinos v Shanghai SIPG (1300) Monday, November 30 fixtures (GMT) Beijing Guoan v Seoul (1000) Tokyo v Ulsan (1000) Chiangrai United v Melbourne Victory (1300) Shanghai Shenhua v Perth Glory (1300)