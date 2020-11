UPDATE 5-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Nov 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between South Australia and Queensland on Wednesday at Adelaide, Australia Queensland win by 62 runs Queensland 1st innings Bryce Street c Henry Hunt b Lloyd Pope 38 Joe Burns c Harry Nielsen b Daniel Worrall 10 Marnus Labuschagne c Conor McInerney b Chadd Sayers 0 Usman Khawaja c Callum Ferguson b Wes Agar 131 Matthew Renshaw Not Out 168 Jimmy Peirson c Travis Head b Chadd Sayers 109 Jack Wildermuth Not Out 27 Extras 3b 4lb 3nb 0pen 3w 13 Total (124.0 overs) 496 decl Fall of Wickets : 1-10 Burns, 2-11 Labuschagne, 3-139 Street, 4-242 Khawaja, 5-441 Peirson Did Not Bat : Neser, Steketee, Swepson, Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 29 6 98 2 3.38 2nb Daniel Worrall 25 6 85 1 3.40 Wes Agar 27 4 99 1 3.67 1w 1nb Liam Scott 14 11 9 0 0.64 William Bosisto 4 0 29 0 7.25 1w Lloyd Pope 25 0 169 1 6.76 1w .................................................................. South Australia 1st innings Conor McInerney b Mitchell Swepson 26 Henry Hunt c Jack Wildermuth b Brendan Doggett 19 William Bosisto c Mitchell Swepson b Brendan Doggett 38 Travis Head lbw Mitchell Swepson 37 Callum Ferguson Not Out 11 Harry Nielsen c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 0 Liam Scott lbw Mitchell Swepson 9 Chadd Sayers c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 2 Wes Agar b Mitchell Swepson 7 Lloyd Pope c Jimmy Peirson b Michael Neser 0 Extras 2b 3lb 0nb 0pen 0w 5 Total (64.4 overs) 154 all out Fall of Wickets : 1-28 Hunt, 2-57 McInerney, 3-115 Head, 4-129 Bosisto, 5-129 Nielsen, 6-140 Scott, 7-142 Sayers, 8-142 Worrall, 9-149 Agar, 10-154 Pope Did Not Bat : Worrall Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 10.4 5 25 1 2.34 Jack Wildermuth 3 1 13 0 4.33 Brendan Doggett 13 3 20 3 1.54 Mark Steketee 13 3 36 0 2.77 Mitchell Swepson 25 5 55 5 2.20 ............................................................ Queensland 2nd innings Bryce Street lbw William Bosisto 23 Joe Burns c Harry Nielsen b Chadd Sayers 11 Marnus Labuschagne lbw William Bosisto 14 Usman Khawaja Not Out 46 Matthew Renshaw Not Out 10 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 0w 1 Total (26.0 overs) 105 decl Fall of Wickets : 1-17 Burns, 2-38 Labuschagne, 3-54 Street Did Not Bat : Peirson, Wildermuth, Neser, Steketee, Swepson, Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 5 1 19 1 3.80 Daniel Worrall 5 4 2 0 0.40 Wes Agar 5 0 23 0 4.60 1nb William Bosisto 8 0 45 2 5.62 Lloyd Pope 3 0 16 0 5.33 ..................................................................... South Australia 2nd innings Conor McInerney b Brendan Doggett 9 Henry Hunt c Michael Neser b Mark Steketee 41 William Bosisto c Jimmy Peirson b Michael Neser 11 Travis Head c Jimmy Peirson b Michael Neser 0 Callum Ferguson lbw Mark Steketee 97 Harry Nielsen lbw Mark Steketee 114 Liam Scott b Mark Steketee 28 Chadd Sayers c Marnus Labuschagne b Mitchell Swepson 46 Daniel Worrall Not Out 15 Wes Agar lbw Mitchell Swepson 0 Lloyd Pope c Marnus Labuschagne b Mitchell Swepson 0 Extras 9b 6lb 7nb 0pen 2w 24 Total (158.0 overs) 385 all out Fall of Wickets : 1-25 McInerney, 2-65 Bosisto, 3-65 Head, 4-68 Hunt, 5-286 Ferguson, 6-287 Nielsen, 7-355 Scott, 8-383 Sayers, 9-383 Agar, 10-385 Pope Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 33 11 74 2 2.24 Mark Steketee 28 14 43 4 1.54 1w 2nb Brendan Doggett 21 5 46 1 2.19 Mitchell Swepson 52 17 127 3 2.44 Jack Wildermuth 9 0 23 0 2.56 1w 4nb Marnus Labuschagne 14 2 56 0 4.00 1nb Matthew Renshaw 1 0 1 0 1.00 ......................... Umpire Rodney Tucker Umpire Phillip Gillespie