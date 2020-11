Nov 3 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Western Australia and Tasmania on Monday at Adelaide, Australia Match Drawn Western Australia 1st innings Cameron Bancroft c Jake Doran b Jackson Bird 4 Sam Whiteman c Tim Paine b Jackson Bird 4 Shaun Marsh b Peter Siddle 115 Cameron Green c Ben McDermott b Jackson Bird 7 D'Arcy Short c Tim Paine b Nathan Ellis 17 Ashton Agar c Jordan Silk b Beau Webster 2 Josh Inglis c Beau Webster b Peter Siddle 51 Aaron Hardie c Beau Webster b Nathan Ellis 26 Matthew Kelly b Nathan Ellis 0 Cameron Gannon c Tim Paine b Nathan Ellis 58 Lance Morris Not Out 4 Extras 0b 12lb 2nb 0pen 0w 14 Total (89.1 overs) 302 all out Fall of Wickets : 1-4 Bancroft, 2-9 Whiteman, 3-23 Green, 4-55 Short, 5-64 Agar, 6-131 Inglis, 7-189 Hardie, 8-189 Kelly, 9-267 Marsh, 10-302 Gannon Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 23 9 47 3 2.04 Peter Siddle 23 6 66 2 2.87 Nathan Ellis 17.1 2 76 4 4.43 2nb Beau Webster 15 4 52 1 3.47 Tom Andrews 10 1 44 0 4.40 Jake Doran 1 0 5 0 5.00 ............................................................. Tasmania 1st innings Charlie Wakim c Josh Inglis b Aaron Hardie 43 Jordan Silk c Cameron Gannon b Cameron Green 17 Matthew Wade st Josh Inglis b Ashton Agar 83 Ben McDermott c D'Arcy Short b Lance Morris 90 Jake Doran c Cameron Bancroft b Aaron Hardie 12 Tim Paine b Lance Morris 12 Beau Webster c Shaun Marsh b Lance Morris 14 Tom Andrews c Aaron Hardie b Matthew Kelly 17 Nathan Ellis b Lance Morris 41 Peter Siddle Not Out 29 Jackson Bird b Lance Morris 39 Extras 10b 13lb 11nb 0pen 1w 35 Total (128.3 overs) 432 all out Fall of Wickets : 1-60 Silk, 2-74 Wakim, 3-209 Wade, 4-242 Doran, 5-271 Paine, 6-283 McDermott, 7-297 Webster, 8-341 Andrews, 9-386 Ellis, 10-432 Bird Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Cameron Gannon 27 6 64 0 2.37 1nb Matthew Kelly 24 3 68 1 2.83 1w Aaron Hardie 18 0 79 2 4.39 2nb Cameron Green 8 2 15 1 1.88 2nb Lance Morris 20.3 1 94 5 4.59 6nb Ashton Agar 27 6 77 1 2.85 D'Arcy Short 4 0 12 0 3.00 ......................................................... Western Australia 2nd innings Cameron Bancroft c Tim Paine b Nathan Ellis 104 Sam Whiteman c Tim Paine b Jackson Bird 118 Shaun Marsh c Peter Siddle b Nathan Ellis 88 Cameron Green c Nathan Ellis b Peter Siddle 36 D'Arcy Short Not Out 57 Ashton Agar c&b Beau Webster 3 Josh Inglis Not Out 10 Extras 4b 5lb 9nb 0pen 2w 20 Total (100.0 overs) 436 decl Fall of Wickets : 1-234 Whiteman, 2-234 Bancroft, 3-310 Green, 4-396 Marsh, 5-412 Agar Did Not Bat : Hardie, Kelly, Gannon, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 18 6 37 1 2.06 3nb Peter Siddle 21 1 65 1 3.10 Nathan Ellis 21 2 108 2 5.14 5nb Beau Webster 20 0 99 1 4.95 2w 1nb Tom Andrews 19 0 97 0 5.11 Jake Doran 1 0 21 0 21.00 ..................................................... Tasmania 2nd innings Jordan Silk c Matthew Kelly b Cameron Green 1 Charlie Wakim b Matthew Kelly 28 Matthew Wade Not Out 57 Ben McDermott Not Out 28 Extras 0b 0lb 3nb 0pen 0w 3 Total (48.0 overs) 117-2 Fall of Wickets : 1-17 Silk, 2-72 Wakim Did Not Bat : Doran, Paine, Webster, Andrews, Ellis, Siddle, Bird Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Cameron Green 4 0 21 1 5.25 2nb Cameron Gannon 7 0 23 0 3.29 Ashton Agar 19 12 34 0 1.79 Matthew Kelly 7 1 10 1 1.43 Lance Morris 6 3 9 0 1.50 1nb D'Arcy Short 5 1 20 0 4.00 ......................... Umpire Gerard Abood Umpire Phillip Gillespie