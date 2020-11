UPDATE 5-Championship Summaries

Nov 4 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Reading (0) 0 Yellow card: Laurent 87 Subs used: Puşcaş 68 (Aluko), Baldock 71 (Olise), Yiadom 76 (Tomás Esteves) Preston North End (0) 3 Scorers: S. Sinclair 64, E. Riis 68, B. Potts 90+2 Yellow card: Fisher 15, Browne 87 Missed penalty: D. Johnson 49 Subs used: Barkhuizen 76 (Sinclair) Referee: John Brooks ................................................................. Watford (1) 3 Scorers: T. Cleverley 28, João Pedro 61pen, I. Sarr 90+3 Yellow card: Chalobah 56, Capoue 95 Subs used: Garner 62 (Cleverley), Gray 62 (João Pedro), Hughes 89 (Chalobah) Stoke City (1) 2 Scorers: S. Fletcher 2, N. Powell 81 Yellow card: Gunn 61, Obi 79 Subs used: Brown 66 (Fletcher), Vokes 74 (Smith), Cousins 86 (Powell) Referee: Andy Davies ................................................................. Birmingham City (1) 1 Scorers: M. Roberts 40 Yellow card: Ņunjić 69 Subs used: McGree 64 (Gardner), Leko 78 (Iván Sánchez) Wycombe Wanderers (0) 2 Scorers: S. Kashket 75, K. Pedersen 90+2og Subs used: Onyedinma 63 (Wheeler), Mehmeti 64 (Adeniran) Referee: Joshua Smith ................................................................. Derby County (0) 0 Yellow card: Kazim-Richards 92 Subs used: Holmes 72 (Knight), Kazim-Richards 73 (Waghorn), Sibley 81 (Rooney) Queens Park Rangers (0) 1 Scorers: M. Bonne 88 Subs used: Ball 59 (Adomah), Bonne 60 (Dykes), Willock 65 (Osayi-Samuel) Referee: Gavin Ward ................................................................. Nottingham Forest (1) 2 Scorers: S. McKenna 30, L. Taylor 90+7pen Yellow card: Sow 18 Subs used: Yates 68 (Sow), Ameobi 68 (Freeman), Guerrero 79 (Knockaert) Coventry City (0) 1 Scorers: C. O'Hare 57 Yellow card: Østigård 85, McFadzean 96 Subs used: Walker 56 (Godden), Da Costa 92 (Giles) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Rotherham United in play Luton Town ................................................................. Friday, November 6 fixtures (BST/GMT) Cardiff City v Bristol City (1800) Saturday, November 7 fixtures (BST/GMT) Reading v Stoke City (1230) Birmingham City v AFC Bournemouth (1500) Blackburn Rovers v Queens Park Rangers (1500) Brentford v Middlesbrough (1500) Derby County v Barnsley (1500) Huddersfield Town v Luton Town (1500) Norwich City v Swansea City (1500) Nottingham Forest v Wycombe Wanderers (1500) Rotherham United v Preston North End (1500) Sheffield Wednesday v Millwall (1500) Watford v Coventry City (1500)