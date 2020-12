UPDATE 5-Championship Summaries

Dec 9 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Preston North End (0) 3 Scorers: B. Potts 62, S. Sinclair 81, E. Riis 83 Subs used: Earl 74 (Hughes), Maguire 74 (Barkhuizen), Bayliss 75 (Browne), Riis 79 (Stockley) Middlesbrough (0) 0 Yellow card: Howson 22 Subs used: Tavernier 64 (Howson), Akpom 67 (Watmore), Roberts 81 (Saville) Referee: Andy Madley ................................................................. Barnsley (1) 2 Scorers: C. Styles 31, C. Woodrow 61pen Yellow card: Mowatt 73, Brittain 77, Styles 80 Subs used: Kane 64 (James), Adeboyejo 64 (Chaplin), Frieser 66 (Thomas), Palmer 82 (Mowatt) Wycombe Wanderers (0) 1 Scorers: J. Jacobson 49pen Yellow card: Allsop 60, Grimmer 73, Jacobson 81 Subs used: Onyedinma 75 (Kashket), Bloomfield 84 (Wheeler), Mehmeti 84 (Horgan), Samuel 85 (Akinfenwa) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Brentford (0) 0 Yellow card: Dalsgaard 55, Dasilva 91 Subs used: Jensen 74 (Marcondes), Fosu 74 (Mbeumo), Forss 83 (Sergi Canós), Ghoddos 83 (Janelt) Derby County (0) 0 Yellow card: Shinnie 41 Subs used: Lawrence 46 (Holmes), MacDonald 65 (Davies), Waghorn 86 (Kazim-Richards), Whittaker 93 (Jóźwiak) Referee: David Webb ................................................................. Bristol City (0) 1 Scorers: F. Diedhiou 82 Yellow card: Wells 38 Subs used: Diedhiou 75 (Semenyo), Moore 86 (Wells), Mariappa 91 (Martin) Blackburn Rovers (0) 0 Subs used: Dolan 70 (Holtby), Buckley 86 (Rothwell), Davenport 87 (Gallagher) Referee: Steve Martin ................................................................. Norwich City (1) 2 Scorers: J. Sørensen 45+3, E. Buendía 77 Yellow card: Skipp 53, Buendía 59, Aarons 74, Cantwell 87 Subs used: Tettey 76 (Stiepermann), Cantwell 76 (Martin), McLean 83 (Buendía), Omotoye 93 (Pukki) Nottingham Forest (0) 1 Scorers: A. Knockaert 73 Yellow card: Sow 27 Subs used: Guerrero 63 (Taylor), Knockaert 71 (Arter), Mighten 86 (Sow), Jenkinson 86 (Christie) Referee: Darren Bond ................................................................. Reading (0) 1 Scorers: Y. Meïté 61 Yellow card: Meïté 93 Missed penalty: Lucas João 71 Subs used: Alfa Semedo 58 (Olise), Tomás Esteves 61 (Holmes), Aluko 83 (Ejaria) Birmingham City (2) 2 Scorers: Jon Toral 29, Jon Toral 37 Yellow card: Hogan 39, Dean 66, Dean 70 (2nd), Etheridge 80, Leko 88 Subs used: Gardner 74 (Iván Sánchez), Jutkiewicz 74 (Hogan), San José 74 (Jon Toral) Referee: Tim Robinson ................................................................. Saturday, December 12 fixtures (BST/GMT) Cardiff City v Swansea City (1230) AFC Bournemouth v Huddersfield Town (1500) Birmingham City v Watford (1500) Blackburn Rovers v Norwich City (1500) Derby County v Stoke City (1500) Luton Town v Preston North End (1500) Middlesbrough v Millwall (1500) Nottingham Forest v Brentford (1500) Queens Park Rangers v Reading (1500) Rotherham United v Bristol City (1500) Sheffield Wednesday v Barnsley (1500) Wycombe Wanderers v Coventry City (1500)