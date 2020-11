Nov 24 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Luton Town (1) 1 Scorers: M. Pearson 37 Yellow card: Rea 73 Subs used: Moncur 61 (Lee), Clark 70 (Cornick) Birmingham City (1) 1 Scorers: L. Jutkiewicz 23pen Yellow card: Dean 48 Subs used: Iván Sánchez 60 (Gardner), McGree 75 (Clarke-Salter), Jérémie Bela 75 (Hogan) Referee: David Webb ................................................................. Queens Park Rangers (3) 3 Scorers: I. Chair 20, B. Osayi-Samuel 45+1, L. Dykes 45+4pen Subs used: Bonne 60 (Willock), Carroll 66 (Cameron), Adomah 79 (Osayi-Samuel) Rotherham United (1) 2 Scorers: M. Smith 38, F. Ladapo 84 Yellow card: Wiles 48, Ihiekwe 80, Crooks 91 Subs used: Lindsay 46 (Clarke), Crooks 46 (Barlaser), Olosunde 59 (Jozefzoon), Ladapo 74 (Vassell), Hirst 84 (Harding) Referee: Oliver Langford ................................................................. Stoke City (0) 2 Scorers: T. Campbell 70, N. Collins 79 Yellow card: Batth 18, Fletcher 28 Subs used: Gregory 35 (Fletcher), Ince 46 (Tymon), Collins 46 (Smith), Vokes 79 (Batth) Norwich City (2) 3 Scorers: E. Buendía 18, T. Pukki 27, T. Pukki 57 Yellow card: Stiepermann 23, Hanley 58, Buendía 64, Buendía 69 (2nd) Subs used: McGovern 40 (Krul), Płacheta 60 (Martin), Vrančić 60 (Stiepermann), Zimmermann 73 (Pukki) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Wycombe Wanderers (0) 0 Subs used: Wheeler 59 (Gape), Horgan 68 (Kashket), Samuel 80 (Onyedinma), McCleary 80 (Adeniran) Huddersfield Town (0) 0 Yellow card: Sarr 44 Subs used: Stearman 46 (Schindler), Ward 70 (Diakhaby) Referee: Steve Martin ................................................................. Barnsley (0) 0 Yellow card: Chaplin 40 Subs used: Thomas 59 (Frieser), Adeboyejo 71 (Chaplin), Kane 71 (James), Oduor 71 (Mowatt) Brentford (0) 1 Scorers: I. Toney 66 Subs used: Marcondes 46 (Dasilva), Sergi Canós 77 (Mbeumo), Ghoddos 87 (Fosu), Forss 87 (Toney) Referee: Darren Bond ................................................................. Preston North End (0) 0 Red card: Rafferty 44 Yellow card: Browne 22 Subs used: Potts 46 (Sinclair), Storey 79 (Fisher), Maguire 80 (Riis), Stockley 82 (Johnson) Blackburn Rovers (1) 3 Scorers: A. Armstrong 45pen, B. Brereton 53, T. Dolan 76 Yellow card: Trybull 36 Subs used: Davenport 60 (Trybull), Elliott 61 (Rothwell), Downing 68 (Holtby), Dolan 68 (Armstrong), Buckley 81 (Elliott) Referee: Tony Harrington ................................................................. AFC Bournemouth in play Nottingham Forest ................................................................. Wednesday, November 25 fixtures (BST/GMT) Middlesbrough v Derby County (1900) Millwall v Reading (1900) Bristol City v Watford (1945) Coventry City v Cardiff City (1945) Swansea City v Sheffield Wednesday (1945) Friday, November 27 fixtures (BST/GMT) Brentford v Queens Park Rangers (1945) Saturday, November 28 fixtures (BST/GMT) Reading v Bristol City (1230) Birmingham City v Millwall (1500) Blackburn Rovers v Barnsley (1500) Cardiff City v Luton Town (1500) Derby County v Wycombe Wanderers (1500) Huddersfield Town v Middlesbrough (1500) Norwich City v Coventry City (1500) Rotherham United v AFC Bournemouth (1500) Sheffield Wednesday v Stoke City (1500) Watford v Preston North End (1500) Sunday, November 29 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Swansea City (1200)