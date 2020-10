Oct 21 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Cardiff City (0) 1 Scorers: H. Wilson 62 Yellow card: Morrison 66, Ralls 90 Subs used: Ralls 69 (Pack), Moore 72 (Glatzel), Murphy 79 (Ojo) AFC Bournemouth (1) 1 Scorers: D. Solanke 35 Subs used: Rodrigo Riquelme 84 (Groeneveld), Surridge 87 (Solanke), Simpson 95 (Smith) Referee: Simon Hooper ................................................................. Queens Park Rangers (0) 0 Subs used: Adomah 57 (Ball), Willock 71 (Chair) Preston North End (1) 2 Scorers: D. Johnson 24pen, S. Sinclair 60pen Yellow card: Ledson 15 Subs used: Barkhuizen 73 (Johnson), Maguire 84 (Riis), Stockley 91 (Sinclair) Referee: Kevin Friend ................................................................. Sheffield Wednesday (1) 1 Scorers: C. Paterson 25 Yellow card: Odubajo 73 Subs used: Pelupessy 46 (Hunt), Dele-Bashiru 51 (Windass), Rhodes 72 (Marriott) Brentford (2) 2 Scorers: I. Toney 7, I. Toney 30 Subs used: Sergi Canós 55 (Mbeumo), Sørensen 58 (Jansson), Fosu 77 (Ghoddos) Referee: Darren Bond ................................................................. Stoke City (1) 2 Scorers: T. Campbell 44, T. Smith 48 Red card: Collins 60 Subs used: Brown 68 (Fletcher), Oakley-Boothe 77 (Powell), Ince 77 (Campbell) Barnsley (2) 2 Scorers: Elliot Simões 18, D. Frieser 45+1 Subs used: Kane 49 (Palmer), Thomas 77 (Elliot Simões), Schmidt 84 (Brittain) Referee: Michael Salisbury ................................................................. Watford (2) 3 Scorers: João Pedro 13, T. Cleverley 17, D. Lenihan 49og Yellow card: Kabasele 22, Ngakia 75, João Pedro 84 Subs used: Capoue 61 (Cleverley), Ngakia 71 (Kiko Femenía), Domingos Quina 89 (Sarr) Blackburn Rovers (1) 1 Scorers: B. Brereton 28 Missed penalty: A. Armstrong 69 Subs used: Wharton 67 (Daniel Ayala), Trybull 70 (Evans), Dolan 77 (Brereton) Referee: Andy Woolmer ................................................................. Friday, October 23 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Derby County (1945/1845) Saturday, October 24 fixtures (BST/GMT) Watford v AFC Bournemouth (1230/1130) Bristol City v Swansea City (1500/1400) Cardiff City v Middlesbrough (1500/1400) Coventry City v Blackburn Rovers (1500/1400) Huddersfield Town v Preston North End (1500/1400) Millwall v Barnsley (1500/1400) Norwich City v Wycombe Wanderers (1500/1400) Queens Park Rangers v Birmingham City (1500/1400) Reading v Rotherham United (1500/1400) Sheffield Wednesday v Luton Town (1500/1400) Stoke City v Brentford (1500/1400)