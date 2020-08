Aug 11 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Shijiazhuang Ever Bright (1) 3 Scorers: Zhong Jiyu 9, Zang Yifeng 81, Muriqui 90 Yellow card: Chen Zitong 86 Subs used: Chen Zitong 46 (Rômulo), Matheus Nascimento 57 (Zhong Jiyu), Liu Xinyu 84 (Zang Yifeng), Piao Shihao 84 (Maritu) Tianjin Teda (0) 0 Yellow card: Zhao Honglüe 13, Zhao Yingjie 28, Zhao Honglüe 61 (2nd) Subs used: Bastians 46 (Zhao Yingjie), Hui Jiakang 66 (Xiao Zhi), Xie Weijun 74 (Liu Ruofan), Qian Yumiao 74 (Song Yue), Gao Jiarun 77 (Rong Hao) Referee: Ning Ma ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan (0) 0 Subs used: Liu Le 46 (Liu Huan), Marcinho 82 (Marcelo Cirino), Wu Qing 85 (Feng Jin), Yin Congyao 86 (Mawlanyaz Dilmurat), Dong Honglin 92 (Fernandinho Silva) Qingdao Huanghai (0) 0 Red card: Wang Wei 38 Yellow card: Zou Zheng 24, Alessandrini 86 Subs used: Yan Zihao 40 (Bari Muhammateli), Wang Jianwen 66 (Wang Dong), Memetabdulla Ezimet 66 (Zhou Junchen), Zhao Shi 75 (Liu Zhenli) Referee: Haixin Li ................................................................. Wednesday, August 12 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Wuhan Zall (1800/1000) Beijing Guoan v Hebei CFFC (2000/1200) Friday, August 14 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Guangzhou Evergrande (1800/1000) Jiangsu Suning v Shanghai Shenhua (2000/1200) Saturday, August 15 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Shenzhen (1800/1000) Dalian Pro v Guangzhou R&F (2000/1200) Sunday, August 16 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Beijing Guoan (1800/1000) Shanghai SIPG v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)