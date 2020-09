UPDATE 5-China Super League Summaries

Sep 3 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Thursday (start times are CST) Henan Jianye (0) 0 Yellow card: Ke Zhao 56, Song Boxuan 76 Subs used: Kim Sung-Hwan 60 (Yang Kuo), Du Changjie 88 (Fernando Karanga) Dalian Pro (2) 4 Scorers: S. Rondón 2, M. Hamšík 30, S. Larsson 48, Ke Zhao 66og Yellow card: Cui Ming'an 76, Cui Ming'an 84 (2nd) Subs used: He Yupeng 77 (Sun Bo), Shan Pengfei 77 (Tong Lei), Zhu Jiaxuan 85 (Hamšík), Zhao Xuri 85 (Rondón), Zhao Jianbo 85 (Lin Liangming) Referee: Ming Fu ................................................................. Shandong Luneng (0) 0 Yellow card: Jin Jingdao 69, Liu Binbin 71, Fellaini 81, Zheng Zheng 90 Subs used: Zhang Chi 62 (Hao Junmin), Guo Tianyu 67 (Pellè), Liu Binbin 70 (Duan Liuyu), Song Wenjie 70 (Wu Xinghan) Jiangsu Suning (0) 1 Scorers: E. Martins 65 Yellow card: João Miranda 82, Zhou Yun 82, Li Ang 92 Subs used: Martins 52 (Santini), Tian Yinong 72 (Xie Pengfei), Li Ang 83 (Zhou Yun), Zhang Xiaobin 84 (Wu Xi) Referee: Qi Xing ................................................................. Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Shanghai Shenhua (1800/1000) Guangzhou Evergrande v Guangzhou R&F (2000/1200) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Shanghai SIPG (1800/1000) Qingdao Huanghai v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200) Sunday, September 6 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Wuhan Zall v Beijing Guoan (2000/1200) Tuesday, September 8 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Henan Jianye (1800/1000) Dalian Pro v Jiangsu Suning (2000/1200)