UPDATE 5-China Super League Summaries

Aug 31 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) Shijiazhuang Ever Bright (1) 3 Scorers: Muriqui 40pen, Matheus Nascimento 82, O. Maritu 90+7 Subs used: Liu Xinyu 27 (Zang Yifeng), Maritu 56 (Rômulo), Chen Zitong 57 (Zhong Jiyu), Yang Yun 88 (Liu Xinyu) Hebei CFFC (1) 1 Scorers: Ren Hang 36 Red card: Ren Hang 93 Yellow card: Pan Ximing 25, Yin Hongbo 28, Ren Hang 79 Subs used: Paulinho 46 (Turay), Dong Xuesheng 85 (Yin Hongbo), Luo Senwen 94 (Wang Qiuming) Referee: Yinhao Shen ................................................................. Shanghai SIPG (2) 4 Scorers: O. Akhmedov 29, Hulk 45, M. Arnautović 72, Oscar 82pen Yellow card: Oscar 86 Subs used: Lin Chuangyi 62 (Akhmedov), He Guan 62 (Yu Rui), Ricardo Lopes 62 (Hulk), Chen Binbin 73 (Lü Wenjun), Jia Boyan 83 (Arnautović) Tianjin Teda (0) 1 Scorers: Zhao Honglüe 90+2 Yellow card: Liu Yang 39 Missed penalty: F. Acheampong 50 Subs used: Xiao Zhi 15 (Johnathan), Xie Weijun 41 (Liu Ruofan), Tan Wangsong 46 (Bai Yuefeng), Hui Jiakang 75 (Rong Hao), Che Shiwei 75 (Zhao Yingjie) Referee: Long Zhang ................................................................. Tuesday, September 1 fixtures (CST/GMT) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1800/1000) Beijing Guoan v Chongqing Dangdai Lifan (2000/1200) Thursday, September 3 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Dalian Pro (1800/1000) Shandong Luneng v Jiangsu Suning (2000/1200) Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Shanghai Shenhua (1800/1000) Guangzhou Evergrande v Guangzhou R&F (2000/1200) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Shanghai SIPG (1800/1000) Qingdao Huanghai v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)