UPDATE 5-China Super League Summaries

Aug 17 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) Wuhan Zall (1) 2 Scorers: Hu Jinghang 32, Léo Baptistão 66 Yellow card: Song Zhiwei 24 Subs used: Wang Kai 46 (Liu Yun), Jiang Zilei 61 (Hu Jinghang), Liu Yi 83 (Zhang Chenglin), Zhou Tong 93 (Léo Baptistão), Liao Junjian 93 (Han Pengfei) Chongqing Dangdai Lifan (0) 0 Yellow card: Jiang Zhe 67, Dong Honglin 90 Subs used: Huang Xiyang 46 (Yin Congyao), Jiang Zhe 46 (Mawlanyaz Dilmurat), Dong Honglin 78 (Mierzejewski), Marcinho 78 (Feng Jin) Referee: Yinhao Shen ................................................................. Hebei CFFC (2) 2 Scorers: Ricardo Goulart 36, Marcão 45+1pen Yellow card: Ding Haifeng 47 Subs used: Dong Xuesheng 62 (Yin Hongbo), Zhao Yuhao 78 (Marcão), Gao Huaze 84 (Turay), Luo Senwen 84 (Wang Qiuming) Tianjin Teda (0) 0 Yellow card: Hui Jiakang 74 Subs used: Xiao Zhi 31 (Acheampong), Zhao Yingjie 46 (Gao Jiarun), Xie Weijun 64 (Guo Hao), Su Yuanjie 76 (Hui Jiakang), Piao Taoyu 76 (Liu Ruofan) Referee: Ning Ma ................................................................. Wednesday, August 19 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Henan Jianye (1800/1000) Shanghai Shenhua v Guangzhou R&F (2000/1200) Thursday, August 20 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Jiangsu Suning (1800/1000) Shenzhen v Dalian Pro (2000/1200) Friday, August 21 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Wuhan Zall (1800/1000) Chongqing Dangdai Lifan v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200) Saturday, August 22 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Qingdao Huanghai (1800/1000) Beijing Guoan v Shanghai SIPG (2000/1200)