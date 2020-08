UPDATE 5-China Super League Summaries

Aug 16 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Sunday (start times are CST) Dalian Pro (0) 0 Subs used: Sun Bo 46 (Lin Liangming), Cui Ming'an 46 (Wu Wei), Boateng 57 (Larsson), Wang Yaopeng 74 (Dong Yanfeng), He Yupeng 74 (Li Shuai) Guangzhou R&F (1) 1 Scorers: E. Zahavi 30pen Yellow card: Zeng Chao 24, Han Jiaqi 61, Chang Feiya 91 Subs used: Saba 65 (Renatinho), Chang Feiya 65 (Ye Chugui), Zhang Gong 71 (Huang Zhengyu), Wang Huapeng 81 (Chen Zhizhao), Chen Zhechao 82 (Zeng Chao) Referee: Di Wang ................................................................. Qingdao Huanghai (2) 3 Scorers: R. Alessandrini 41pen, Zhu Jianrong 45, R. Alessandrini 72 Yellow card: Shi Zhe 84 Subs used: Minala 46 (Wang Dong), Gao Xiang 46 (Wang Fei), Zhou Junchen 46 (Memetabdulla Ezimet), Wang Jianwen 57 (Yaki Yan), Shi Zhe 57 (Yan Zihao) Beijing Guoan (3) 3 Scorers: C. Bakambu 18, Alan 21, Hou Yongyong 30 Subs used: Zhang Yuning 27 (Bakambu), Renato Augusto 60 (Zhang Xizhe), Jin Taiyan 79 (Wang Gang), Wang Ziming 79 (Alan), Li Ke 79 (Hou Yongyong) Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Shanghai SIPG (0) 1 Scorers: Hulk 69 Yellow card: Chen Binbin 21, Shi Ke 45, Fu Huan 81, Lin Chuangyi 90 Subs used: Hulk 46 (Akhmedov), Wei Zhen 46 (Chen Binbin), Yu Hai 67 (Lü Wenjun), Wang Shenchao 68 (Shi Ke), Lin Chuangyi 79 (Mirahmetjan Muzepper) Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Scorers: Zang Yifeng 50 Yellow card: Sunzu 4, Wang Peng I 11, Liao Chengjian 53, Shao Puliang 55 Subs used: Zhong Jiyu 66 (Chen Zitong), Piao Shihao 69 (Zang Yifeng), Yang Yun 88 (Maritu) Referee: Lei Zhang ................................................................. Dalian Pro (0) 0 Subs used: Sun Bo 46 (Lin Liangming), Cui Ming'an 46 (Wu Wei), Boateng 57 (Larsson), Wang Yaopeng 74 (Dong Yanfeng), He Yupeng 74 (Li Shuai) Guangzhou R&F (1) 1 Scorers: E. Zahavi 30pen Yellow card: Zeng Chao 24, Han Jiaqi 61, Chang Feiya 91 Subs used: Saba 65 (Renatinho), Chang Feiya 65 (Ye Chugui), Zhang Gong 71 (Huang Zhengyu), Wang Huapeng 81 (Chen Zhizhao), Chen Zhechao 82 (Zeng Chao) Referee: Di Wang ................................................................. Qingdao Huanghai (2) 3 Scorers: R. Alessandrini 41pen, Zhu Jianrong 45, R. Alessandrini 72 Yellow card: Shi Zhe 84 Subs used: Minala 46 (Wang Dong), Gao Xiang 46 (Wang Fei), Zhou Junchen 46 (Memetabdulla Ezimet), Wang Jianwen 57 (Yaki Yan), Shi Zhe 57 (Yan Zihao) Beijing Guoan (3) 3 Scorers: C. Bakambu 18, Alan 21, Hou Yongyong 30 Subs used: Zhang Yuning 27 (Bakambu), Renato Augusto 60 (Zhang Xizhe), Jin Taiyan 79 (Wang Gang), Wang Ziming 79 (Alan), Li Ke 79 (Hou Yongyong) Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Shanghai SIPG (0) 1 Scorers: Hulk 69 Yellow card: Chen Binbin 21, Shi Ke 45, Fu Huan 81, Lin Chuangyi 90 Subs used: Hulk 46 (Akhmedov), Wei Zhen 46 (Chen Binbin), Yu Hai 67 (Lü Wenjun), Wang Shenchao 68 (Shi Ke), Lin Chuangyi 79 (Mirahmetjan Muzepper) Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Scorers: Zang Yifeng 50 Yellow card: Sunzu 4, Wang Peng I 11, Liao Chengjian 53, Shao Puliang 55 Subs used: Zhong Jiyu 66 (Chen Zitong), Piao Shihao 69 (Zang Yifeng), Yang Yun 88 (Maritu) Referee: Lei Zhang ................................................................. Monday, August 17 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Hebei CFFC v Tianjin Teda (2000/1200) Wednesday, August 19 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Henan Jianye (1800/1000) Shanghai Shenhua v Guangzhou R&F (2000/1200) Thursday, August 20 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Jiangsu Suning (1800/1000) Shenzhen v Dalian Pro (2000/1200) Friday, August 21 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Wuhan Zall (1800/1000) Chongqing Dangdai Lifan v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200)