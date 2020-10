Oct 2 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Thursday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Olimpia (2) 2 Scorers: J. Recalde 22, J. Recalde 33 Yellow card: Recalde 39, Azcona 94, Leguizamón 98 Subs used: Montenegro 64 (Silva), Santa Cruz 64 (Camacho), Rojas 76 (Pitta), de La Cruz 87 (Recalde), Otálvaro 87 (Benítez) Santos (2) 3 Scorers: C. Sánchez 14pen, Marinho 40, Kaio Jorge 58 Yellow card: Alex 3, Jobson 49, Raniel 93 Subs used: Alison 66 (Sánchez), Ivonei 73 (Jobson), Lucas Braga 79 (Soteldo), Raniel 80 (Kaio Jorge) Referee: Néstor Fabián Pitana ................................................................. Tigre (1) 1 Scorers: P. Magnín 36 Yellow card: Cardozo 59 Subs used: Morales 55 (Cavallaro), Gallardo 65 (Melivillo), Luna 65 (Protti), Martínez 79 (Prieto), Sosa 79 (Prediger) Club Guaraní (1) 3 Scorers: J. Romaña 19, J. Florentín 54, C. Domínguez 86 Subs used: Bobadilla 66 (Fernández), Domínguez 67 (Maná), Benítez 84 (Merlini), Á. Benítez 92 (Florentín) Referee: Roberto Tobar Vargas ................................................................. Delfin (1) 3 Scorers: J. Corozo 12, J. Valencia 72, C. Garcés 75 Yellow card: Garcés 65, Ortiz 68, González 82 Subs used: Villalva 46 (Corozo), León 86 (Garcés), Cifuente 90 (Valencia) Defensa y Justicia (0) 0 Red card: Breitenbruch 91 Yellow card: Acevedo 32, Benítez 35, Martínez 62, Tripichio 71, Merentiel 92 Subs used: Tripichio 46 (Rodríguez), Coacci 46 (Duarte), Merentiel 46 (Acevedo), Leguizamón 68 (Rius), Larralde 80 (Hachen) Referee: Diego Mirko Haro Sueldo .................................................................