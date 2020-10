UPDATE 5-CONMEBOLSudamericana Summaries

Oct 29 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Wednesday (start times are EST) 2nd Round ................................................................. Lanús (0) 3 Scorers: J. Sand 53, J. Sand 84, F. Quignón 90+1 Yellow card: Aguirre 48, De la Vega 48, Pérez 68, Quignón 85 Subs used: Orozco 55 (Aguirre), Belluschi 71 (Pérez), Quignón 71 (Vera), Orsini 81 (De la Vega) São Paulo (1) 2 Scorers: Brenner 13, Brenner 87 Yellow card: Reinaldo 42, Bruno Alves 45, Igor Gomes 47 Subs used: Vitor Bueno 69 (Gabriel), Pablo 80 (Igor Gomes) Aggregate score: 3-2 Referee: Christian Ferreyra ................................................................. Sportivo Luqueño (1) 1 Scorers: A. Vera 8 Red card: Ortega 86 Yellow card: Duré 49, Vera 95 Subs used: Duarte 46 (Gaona Lugo), Díaz 53 (Valdeci), Dominguez 67 (Morales), González 67 (Cabrera), Martínez 74 (Duré) Defensa y Justicia (1) 2 Scorers: A. Vera 31og, B. Romero 55 Yellow card: Romero 55 Subs used: Leguizamón 64 (Hachen), Coacci 65 (Romero), Fernández 88 (Pizzini), Brítez 94 (Rius) Aggregate score: 1-2 Referee: Andrés Matonte ................................................................. Atlético Nacional (1) 1 Scorers: V. Hernández 34 Red card: Mosquera 48 Yellow card: Andrade 7, Perlaza 19, Quintana 50, González 51 Subs used: Fory 46 (Duque), Barrera 57 (Andrade), Quiñónes 57 (Candelo), Mena 64 (Hernández) River Plate (0) 1 Scorers: H. Salaberry 69 Yellow card: Rodríguez 45, Salaberry 59, Ospitaleche 66, Bonifazi 83, Borbas 89 Subs used: Leites 36 (Calzada), Viera 46 (Rodríguez), Vigo 68 (Ospitaleche), Olivera 77 (Neris), Borbas 77 (Arezo) Aggregate score: 1-1 Referee: Ángel Arteaga Cabriales ................................................................. Fénix (0) 3 Scorers: L. Nequecaur 53, L. Nequecaur 62, B. Scorza 81 Yellow card: Argachá 49 Subs used: Olivera 46 (Souza), Schetino 46 (Alaníz), Machado 46 (Kaique), Nequecaur 46 (Franco), Scorza 70 (Pereira) Huachipato (0) 1 Scorers: J. Sánchez 77 Yellow card: Cuevas 28, Tapia 33, Poblete 44 Subs used: Sánchez 56 (Escobar), Mazzantti 56 (Martínez), Palmezano 67 (Valenzuela), Martínez 67 (Poblete), Altamirano 78 (Cuevas) Aggregate score: 3-1 Referee: Arnaldo Samaniego ................................................................. Millonarios in play Deportivo Cali ................................................................. Vasco da Gama in play Caracas ................................................................. Vélez Sarsfield in play Peñarol ................................................................. Thursday, October 29 fixtures (EST/GMT) Unión v Emelec (1815/2215) Sol de América v Universidad Católica (1815/2215) Coquimbo Unido v Estudiantes de Mérida (1815/2215) Independiente v Atlético Tucumán (2030/0030) Plaza Colonia v Junior (2030/0030) Melgar v Bahia (2030/0030)