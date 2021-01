UPDATE 5-Copa del Rey Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Saturday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Peña Deportiva (1) 1 Scorers: Fernando Andrada 13 Red card: Colau 101 Yellow card: Pau Pomar 36, Marc De Val 88, Antonio López 113 Subs used: Javi Seral 55 (Fran Martínez), Andreu Hernández 64 (Toni Jou), Nacho López 64 (Carlos Gilbert), Carlos Cristeto 79 (Pau Pomar), Cristian Cruz 105 (Marc De Val), Iago Parga 105 (Miguelete Ramírez) Real Valladolid (0) 4 Scorers: Míchel 62pen, Roque Mesa 96pen, Roque Mesa 112, Óscar Plano 116 Yellow card: Kike Pérez 32, Roberto Jiménez 44, Lucas Freitas 113 Subs used: Óscar Plano 46 (Kike Pérez), Roque Mesa 46 (Orellana), Weissman 79 (Sergio Benito), Javier Sánchez 90 (Luis Pérez), Oriol Rey 102 (Toni Suárez), Lucas Freitas 111 (Javier Sánchez) At full time: 1-1 After extra time: 1-4 Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Almería (3) 5 Scorers: U. Sadiq 8, Ager Aketxe 45, U. Sadiq 45+1, R. Battaglia 52og, Juan Villar 81pen Yellow card: Samú Costa 36, José Corpas 42, Sadiq 70 Subs used: Robertone 65 (Ager Aketxe), José Carlos Lazo 65 (João Carvalho), Fran Villalba 65 (José Corpas), Juan Villar 74 (Sadiq), Petrović 74 (Samú Costa) Deportivo Alavés (0) 0 Red card: Pina 35 Subs used: Battaglia 46 (Guidetti), Manu García 61 (Jota Peleteiro), Adrián Marín 61 (Javi López), Burgui 61 (Borja Sainz), Lejeune 71 (Laguardia) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Girona (0) 2 Scorers: Valery 48, Valery 58 Yellow card: Kebe 82, Stuani 84 Subs used: Stuani 65 (Bustos), Pau Victor 76 (Samuel Sáiz), Jordi Calavera 77 (Yan Couto) Cádiz (0) 0 Yellow card: Erimuya 26 Subs used: Alejo 61 (Adekanye), Álex 62 (Jon Garrido), Malbašić 62 (Jorge Pombo), Isaac Carcelén 70 (Carlos Akapo), Alberto Perea 71 (Jairo Izquierdo) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Fuenlabrada in play Levante ................................................................. Leganés (20:00) Sevilla ................................................................. Rayo Vallecano (22:00) Elche ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Osasuna (1200/1100) Málaga v Granada (1200/1100) Sporting Gijón v Real Betis (1600/1500) Navalcarnero v Eibar (1600/1500) Alcorcón v Valencia (1800/1700) Tenerife v Villarreal (1800/1700) Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Córdoba v Real Sociedad (1900/1800) Alcoyano v Real Madrid (2100/2000) Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) Ibiza v Athletic Club (1900/1800) CornellÅ v Barcelona (2100/2000)