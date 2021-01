UPDATE 5-Copa del Rey Summaries

Jan 7 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Girona (0) 2 Scorers: Marcelo Djaló 115og, S. Bueno 122 Yellow card: Enric Franquesa 53 Subs used: Pablo Moreno 46 (Valery), Pau Victor 64 (Álex Pachón), Arnau Martinez 64 (Enric Franquesa), Cristóforo 70 (Kebe), Bárcenas 90 (Yan Couto), Sylla 105 (Ramón Terrats) Lugo (0) 1 Scorers: Chris Ramos 103 Yellow card: Antón Escobar 37, Gerard Valentín 52, Fernando Seoane 105, Xavi Torres 106 Subs used: Cristian 46 (Hugo Rama), Luis Castro 60 (Canella), Chris Ramos 60 (Gerard Valentín), Xavi Torres 68 (El Hacen), Frederico Venâncio 80 (Pedro López), José Carrillo 90 (Antón Escobar) At full time: 0-0 After extra time: 2-1 Referee: Eduardo Prieto Iglesias ................................................................. Yeclano (0) 1 Scorers: Alberto Oca 46 Yellow card: Álex Vaquero 8, Manu Castillo 52, Alberto Oca 71 Subs used: Luis Castillo 46 (Chino), Víctor Fenoll 46 (Tonete), Carlos Felipe 62 (Álex Vaquero), Iker Torre 63 (Christian Perales), Luispa 75 (Alberto Oca) Valencia (3) 4 Scorers: Lee Kang-In 7, U. Račić 9, Sobrino 34, Thierry Correia 53 Yellow card: Thierry Correia 87 Subs used: Vicente Esquerdo 61 (Račić), Jason 61 (Lee Kang-In), GayÅ 76 (Toni Lato), Carlos Soler 82 (Koindredi) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Pontevedra (0) 4 Yellow card: Eneko Zabaleta 77, Xisco Campos 114 Subs used: Xisco Campos 55 (Jorge Fernández), Rufo 55 (Martín Diz), Oier Calvillo 55 (Óscar Fernández), Santi Figueroa 90 (Aitor Núñez), Samu Vilariño 93 (Charles) Cádiz (0) 5 Yellow card: Erimuya 119 Subs used: Malbašić 26 (José Mari), Adekanye 63 (Marc Baró), Jairo Izquierdo 63 (Alejo), Jorge Pombo 77 (Alberto Perea), Lozano 77 (Álvaro Giménez), Jønsson 105 (Jon Garrido) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 4-5 Referee: César Soto Grado Cádiz win 5-4 on penalties ................................................................. Amorebieta (0) 0 Yellow card: Mikel Álvaro 91 Subs used: Iker Seguín 15 (Beñat Leitza), Iker Bilbao 65 (Gorka Larrucea), Iker Unzueta 65 (Koldo Obieta), Mikel Álvaro 77 (Ekaitz Molina), Jon Irazabal 77 (Aimar Sagasti) Sporting Gijón (0) 1 Scorers: Cristian Salvador 74 Yellow card: Manzambi 93 Subs used: Aitor García 65 (Čumić), Cristian Salvador 65 (Javi Fuego), Đurđević 70 (Álvaro Vázquez), Babin 89 (Marcos Trabanco) Referee: Daniel Jesús Trujillo Suárez ................................................................. Peña Deportiva (0) 2 Yellow card: Gonzalo 29, Marc De Val 94 Subs used: Carlos Gilbert 72 (Victoria), Andreu Hernández 72 (Toni Jou), David Crespo 92 (Fernando Andrada), Cristian Cruz 92 (David Fonda), Carlos Cristeto 97 (Colau) Sabadell (0) 0 Yellow card: Ángel Martínez 65, Víctor García 103, Gorka Guruzeta 120 Subs used: Jaime Sánchez 46 (Pedro Capó), David Astals 66 (Héber Pena), Néstor Querol 90 (Juan Hernández), Gorka Guruzeta 98 (Edgar Hernández), Víctor García 105 (Antonio Romero), Xavi Boniquet 113 (Juan Fernández) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 2-0 Referee: Aitor Gorostegui Fernández Ortega Peña Deportiva win 2-0 on penalties ................................................................. Las Rozas (0) 3 Scorers: Mario Losada 73, F. Ramos 76, Augusto 79 Yellow card: Raúl Díez 93 Subs used: Augusto 46 (Carlos Moreno), Ramos 46 (Dani Provencio), Rafita 64 (Albur), Mario Losada 70 (Álvaro Portero), David Barca 71 (Adri Carrasco) Eibar (2) 4 Scorers: Y. Muto 14, Quique González 18, Pedro León 69, Sergi Enrich 108 Yellow card: Burgos 35, Muto 69, Rafa 75, Recio 102 Subs used: Rafa 74 (Arbilla), Roberto Olabe 74 (Muto), Edu Expósito 85 (Kądzior), Inui 85 (Pedro León), Bryan Gil 100 (Kévin Rodrigues), Sergi Enrich 105 (Recio) At full time: 3-3 After extra time: 3-4 Referee: Mario Melero López ................................................................. Alcoyano (1) 2 Scorers: Mourad 16, Moltó 85 Missed penalty: Jony 66 Subs used: Javi Antón 61 (Ramón López), Moltó 77 (Mejía), Álex Camacho 77 (Alberto Rubio) Huesca (1) 1 Scorers: Jaime Seoane 38 Subs used: David Ferreiro 64 (Pedro López), Juan Carlos 64 (Doumbia), Nwakali 64 (Eugeni Valderrama) Referee: Jorge Figueroa Vázquez .................................................................