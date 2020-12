Dec 23 (OPTA) - Results and fixtures for the DFB Pokal on Wednesday (start times are CET) 2nd Round ------------------------------------------------------------- Wolfsburg (3) 4 Sandhausen (0) 0 Rot-Weiss Essen (2) 3 Fortuna Düsseldorf (1) 2 Stuttgart (1) 1 Freiburg (0) 0 Hannover 96 (0) 0 Werder Bremen (2) 3 Mainz 05 (1) 2 Bochum (0) 5 .... full-time: 2-2 extra-time: 2-2 penalties: 0-3 Bochum win 5-2 on penalties Wehen Wiesbaden v Jahn Regensburg in play