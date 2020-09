UPDATE 5-DFB Pokal Results

Sep 13 (OPTA) - Results and fixtures for the DFB Pokal on Sunday (start times are CET) 1st Round ------------------------------------------------------------------ Rielasingen-Arlen (1) 1 Holstein Kiel (5) 7 Hansa Rostock v Stuttgart in play Elversberg v St. Pauli in play Chemnitzer FC v Hoffenheim in play Eintracht Norderstedt (0) 0 Bayer Leverkusen (6) 7 Kaiserslautern v Jahn Regensburg in play Schweinfurt v Schalke 04 postponed TSV Steinbach v Sandhausen in play Wiedenbrück (0) 0 Paderborn (3) 5 Waldhof Mannheim v Freiburg (18:30) Wehen Wiesbaden v Heidenheim (18:30) Magdeburg v Darmstadt 98 (18:30) Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) Rot-Weiss Essen v Arminia Bielefeld (1830/1630) Dynamo Dresden v Hamburger SV (1830/1630) Würzburger Kickers v Hannover 96 (1830/1630) MSV Duisburg v Borussia Dortmund (2045/1845)