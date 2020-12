Dec 22 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Augsburg (0) 0 Yellow card: Iago 8 Subs used: Niederlechner 77 (Oxford), Gruezo 77 (Gumny) RB Leipzig (1) 3 Scorers: V. Orban 11, Y. Poulsen 75, Angeliño 82 Yellow card: Mukiele 73 Subs used: Poulsen 63 (Forsberg), Borkowski 77 (Daniel Olmo), Adams 77 (Mukiele), Martel 88 (Upamecano), Samardžić 88 (Haidara) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Köln (1) 1 Scorers: A. Modeste 45+1 Yellow card: Jakobs 51, Bornauw 85 Subs used: Thielmann 54 (Jakobs), Rexhbecaj 69 (Modeste), Hector 69 (Özcan) Osnabrück (0) 0 Yellow card: Henning 54 Subs used: Reis 58 (Henning), Heider 58 (Santos), Ihorst 80 (Kerk), Schmidt 80 (Taffertshofer) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Hoffenheim (1) 8 Scorers: A. Kramarić 13, K. Akpoguma 49 Yellow card: Baumgartner 6, Bebou 62, Nuhu 102, Gaćinović 105, Akpoguma 115 Subs used: Nuhu 34 (Nordtveit), Skov 58 (Baumgartner), Adamyan 76 (Bebou), Belfodil 77 (Dabour), Bogarde 111 (Gaćinović) Greuther Fürth (1) 9 Scorers: S. Ernst 21, M. Meyerhöfer 46 Yellow card: Stach 10, Jaeckel 80, Hrgota 101 Missed penalty: P. Seguin 94 Subs used: Abiama 75 (Green), Sarpei 75 (Nielsen), Hrgota 86 (Leweling), Tillman 105 (Stach) At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 6-7 Referee: Sören Storks Greuther Fürth win 9-8 on penalties ................................................................. Ulm (0) 1 Scorers: J. Reichert 82 Yellow card: Çoban 44, Reichert 48, Higl 89 Missed penalty: J. Reichert 82 Subs used: Beck 68 (Sapina), Higl 72 (Rühle), Kienle 72 (Jann), Krebs 78 (Geyer), Heilig 79 (Gashi) Schalke 04 (1) 3 Scorers: S. Serdar 27, B. Raman 51, B. Raman 62 Yellow card: Raman 35 Subs used: Thiaw 46 (Ludewig), Hoppe 67 (Raman), Bozdogan 77 (Harit), Kutucu 89 (Skrzybski) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Eintracht Braunschweig (0) 0 Yellow card: Ben Balla 19, Nikolaou 88 Subs used: Otto 72 (Kobylański), Ziegele 73 (Wiebe), Proschwitz 80 (Abdullahi), Kroos 80 (Ben Balla), Schwenk 86 (Kaufmann) Borussia Dortmund (1) 2 Scorers: M. Hummels 12, J. Sancho 90+2 Yellow card: Bellingham 24, Mateu Morey 43 Subs used: Akanji 46 (Hummels), Reus 63 (Brandt), Witsel 76 (Bellingham), Meunier 83 (Mateu Morey), Hazard 83 (Reyna) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Union Berlin in play Paderborn ................................................................. Elversberg in play Borussia M'gladbach ................................................................. Dynamo Dresden in play Darmstadt 98 ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Wolfsburg v Sandhausen (1830/1730) Rot-Weiss Essen v Fortuna Düsseldorf (1830/1730) Stuttgart v Freiburg (2045/1945) Hannover 96 v Werder Bremen (2045/1945) Mainz 05 v Bochum (2045/1945) Wehen Wiesbaden v Jahn Regensburg (2045/1945)