Mar 15 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) VVV (0) 1 Scorers: G. Giakoumakis 54 Yellow card: Giakoumakis 46, Post 78, Arias 92 Subs used: Roemer 46 (Janssen), Hunte 46 (Shabani), Kum 70 (Guwara), Arias 70 (Swinkels), Donis 77 (John) Fortuna Sittard (1) 3 Scorers: Lisandro Semedo 10, M. Seuntjens 59, Z. Flemming 66 Yellow card: Seuntjens 90 Subs used: Hansson 81 (Polter), Van den Buijs 81 (Tekie), Moutoussamy 91 (Lisandro Semedo) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Utrecht (1) 1 Scorers: G. Kerk 41 Yellow card: Maher 48, Mahi 51, Oelschlägel 54, Janssen 79 Subs used: Hilterman 65 (Ramselaar), Boussaid 65 (van Overeem), Emanuelson 85 (van de Streek) Vitesse (1) 3 Scorers: O. Darfalou 44, O. Darfalou 54pen, M. Wittek 57 Yellow card: Wittek 17, Bazoer 23, Openda 51, Bazoer 82 (2nd), Huisman 88, Bruns 95 Subs used: Bruns 66 (Openda), Huisman 71 (Broja), Hájek 85 (Darfalou), Oroz 85 (Dasa) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. PSV (1) 1 Scorers: D. Malen 38 Yellow card: Viergever 25 Subs used: Teze 46 (Viergever), Madueke 46 (Gakpo), Vertessen 87 (Zahavi) Feyenoord (1) 1 Scorers: S. Berghuis 15 Yellow card: Sinisterra 19, Malacia 81, Senesi 91 Subs used: Haps 72 (Sinisterra) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Huiberts 62 Subs used: Pherai 64 (Misidjan), Tedić 64 (Buitink), Clement 73 (Huiberts), van Duinen 73 (Manuel) Ajax (2) 2 Scorers: David Neres 28, N. Tagliafico 38 Yellow card: Haller 91 Subs used: Idrissi 46 (David Neres), Klaiber 46 (Rensch), Ekkelenkamp 68 (Tagliafico), Kudus 74 (Klaassen), Antony 80 (Tadić) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Friday, March 19 fixtures (CET/GMT) Heerenveen v Twente (2000/1900)