UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Fortuna Sittard (0) 1 Scorers: M. Tirpan 48 Red card: Polter 93 Yellow card: Janssen 93 Subs used: Rota 52 (Angha), Seuntjens 66 (Lisandro Semedo), Verlinden 81 (Hansson), Kastrati 81 (Tekie) Ajax (1) 2 Scorers: S. Polter 19og, S. Haller 64 Yellow card: Tagliafico 47, David Neres 95 Subs used: David Neres 58 (Antony), Rensch 58 (Mazraoui), Álvarez 73 (Labyad), Martínez 73 (Blind), Promes 87 (Tadić) Referee: Dennis Higler ................................................................. Twente (0) 0 Yellow card: Zerrouki 43, Danilo 77 Subs used: Roemeratoe 63 (Zerrouki), Narsingh 63 (van Leeuwen), Abass 82 (Bosch) VVV (0) 1 Scorers: T. Hunte 78 Yellow card: van Crooij 69 Subs used: Pachonik 50 (Dekker), Hunte 63 (John), Linthorst 63 (Janssen), Donis 85 (Machach) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Utrecht in play Sparta Rotterdam ................................................................. Feyenoord (16:45) AZ ................................................................. Tuesday, January 26 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Heracles (1845/1745) Emmen v PSV (2000/1900) Groningen v ADO Den Haag (2100/2000) Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) AZ v Utrecht (1845/1745) RKC Waalwijk v Fortuna Sittard (2000/1900) VVV v Vitesse (2000/1900) Heerenveen v Feyenoord (2100/2000) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Twente (1845/1745) Ajax v Willem II (2100/2000)