UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Feyenoord (1) 1 Scorers: R. Haps 44 Yellow card: Toornstra 26, Spajić 62, Berghuis 69 Subs used: Geertruida 68 (Fer), Jørgensen 75 (Linssen), Johnston 75 (Diemers) Sparta Rotterdam (0) 1 Scorers: L. Thy 52pen Yellow card: Auassar 65 Subs used: Emegha 74 (Engels), Mijnans 84 (Thy) Referee: Kevin Blom ................................................................. Ajax (3) 5 Scorers: D. Tadić 4, D. Tadić 28pen, M. Kudus 35, D. Klaassen 72pen, Antony 87 Yellow card: Martínez 84 Subs used: Klaiber 61 (Mazraoui), Antony 62 (Tadić), Promes 80 (David Neres), Martínez 82 (Blind), Huntelaar 82 (Traoré) Heerenveen (0) 1 Scorers: H. Veerman 66 Yellow card: Kongolo 72, van Hecke 74 Subs used: Nygren 46 (Meier), Dewaele 81 (Kongolo) Referee: Björn Kuipers ................................................................. ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Philipp 70, Morrison 93 Subs used: Morrison 46 (Bourard), Philipp 55 (Faye), Kramer 55 (Besuijen), Karelis 68 (Ćatić), Elmkies 78 (Rigo) Vitesse (1) 2 Scorers: A. Broja 32, A. Broja 71 Yellow card: Tannane 45, Tannane 45 (2nd), Rasmussen 65 Subs used: Touré 71 (Openda), Darfalou 78 (Broja), Buitink 79 (Huisman), Delaveris 88 (Bazoer) Referee: Richard Martens ................................................................. Groningen (0) 0 Yellow card: Dammers 11, Larsen 59, El Messaoudi 64, van Hintum 70, Matusiwa 85 Subs used: da Cruz 65 (Joosten), El Hankouri 66 (Larsen), Robben 76 (Lundqvist), Gudmundsson 88 (van Kaam) Utrecht (0) 0 Subs used: Elia 73 (Sylla), Arzani 84 (Ramselaar) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Huiberts 43, van Polen 57 Missed penalty: R. Ghoochannejhad 30 Subs used: Tedić 46 (Ghoochannejhad), Saymak 46 (Bajselmani), van Duinen 63 (Leemans), Reijnders 73 (Huiberts) PSV (3) 3 Scorers: M. Götze 9, C. Gakpo 18, D. Malen 39 Yellow card: Rosario 61, Sangaré 86 Subs used: Ihattaren 67 (Götze), Madueke 67 (Mauro Júnior), Fein 87 (Sangaré), Piroe 90 (Malen), Hendrix 90 (Rosario) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Emmen (20:00) Fortuna Sittard ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (CET/GMT) RKC Waalwijk v PEC Zwolle (1730/1530)