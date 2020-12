UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Scorers: O. Darfalou 39 Yellow card: Wittek 68, Bazoer 87 Subs used: Gong 78 (Manhoef), Huisman 78 (Openda), Buitink 92 (Darfalou) Heerenveen (0) 1 Scorers: S. Floranus 54 Yellow card: Woudenberg 58, Floranus 91 Subs used: Hajal 46 (Meier) Referee: Allard Lindhout ................................................................. VVV (0) 0 Subs used: Schmitz 27 (Swinkels), John 53 (Giakoumakis), Machach 81 (Hupperts) Feyenoord (0) 3 Scorers: J. Toornstra 69, S. Berghuis 73, J. Toornstra 77 Subs used: Sinisterra 58 (Linssen), Fer 76 (João Carlos Teixeira), Bannis 84 (Jørgensen), Diemers 84 (Toornstra) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Willem II (0) 1 Scorers: K. Wriedt 90+3 Yellow card: Sağlam 12, Köhn 19, Holmén 52 Subs used: Holmén 31 (Peters), Wriedt 46 (Nunnely), Spieringhs 77 (Heerkens) Sparta Rotterdam (2) 3 Scorers: L. Thy 6, D. Duarte 45+1, D. Duarte 51 Yellow card: Vriends 59 Subs used: Engels 60 (Smeets), Burger 71 (Mijnans), Kharchouch 71 (Thy), Gravenberch 84 (Duarte), Beugelsdijk 85 (Vriends) Referee: Christiaan Bax ................................................................. PSV (2) 2 Scorers: D. Malen 30, M. Ihattaren 37 Yellow card: Dumfries 76 Subs used: Hendrix 55 (Götze), Vertessen 68 (Ihattaren), Piroe 78 (Malen), Viergever 79 (Max) Utrecht (0) 1 Scorers: M. Mahi 71 Yellow card: Hoogma 54 Subs used: Mahi 63 (Elia), Sylla 63 (Gustafson), Boussaid 83 (Bergström) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Twente (0) 1 Scorers: Danilo 73pen Red card: Oosterwolde 89 Yellow card: Drommel 33, Danilo 92 Subs used: Oosterwolde 46 (Smal), Dervişoğlu 71 (Černý), Jeremejeff 86 (Julio Pleguezuelo), Bosch 86 (Ilić), Dumić 92 (Danilo) AZ (2) 3 Scorers: T. Koopmeiners 34pen, Y. Sugawara 43, T. Koopmeiners 90 Subs used: Druijf 86 (Boadu), Evjen 93 (Karlsson) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Emmen (2000/1900)