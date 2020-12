UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Dec 19 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Sparta Rotterdam (1) 2 Scorers: L. Thy 36, W. Burger 80 Yellow card: Pinto 71 Subs used: Engels 67 (Smeets), Kharchouch 67 (Mijnans), Beugelsdijk 76 (Heylen), Burger 76 (Duarte), Meijers 76 (Pinto) Groningen (1) 3 Scorers: W. Dammers 16, J. Larsen 53, J. Larsen 74 Subs used: Schreck 73 (Lundqvist), Migue Leal 85 (Dankerlui), Suslov 85 (van Kaam), Dallinga 91 (Larsen) Referee: Danny Makkelie ................................................................. VVV (0) 1 Scorers: E. Linthorst 70 Yellow card: Schmitz 75, van Crooij 78 Subs used: Machach 46 (John), van Dijck 81 (Schmitz) Twente (1) 2 Scorers: Danilo 27, L. Ilić 63 Yellow card: Ilić 40, Danilo 85 Subs used: Dumić 86 (Ilić), Jeremejeff 88 (Danilo), Dervişoğlu 92 (Černý) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. RKC Waalwijk (0) 1 Scorers: F. Stokkers 86 Yellow card: Ngonge 63 Subs used: Daneels 4 (John), Azhil 61 (Anita), Lutonda 61 (Quasten), Gaari 72 (Bakari), Sow 72 (van der Venne) PSV (2) 4 Scorers: C. Gakpo 11, M. Ihattaren 14, D. Dumfries 71pen, N. Madueke 90+5 Yellow card: Max 59, Rosario 78 Subs used: Piroe 67 (Malen), Madueke 67 (Gakpo), Hendrix 89 (Sangaré), Fein 89 (Götze), Oppegård 94 (Max) Referee: Kevin Blom ................................................................. Utrecht (0) 1 Scorers: M. Mahi 52 Yellow card: Kerk 82 Subs used: Adrián Dalmau 69 (Sylla), Elia 69 (Ramselaar), Boussaid 80 (van Overeem), Troupée 80 (van der Maarel) Fortuna Sittard (0) 1 Scorers: S. Polter 63 Yellow card: Angha 86, Polter 91 Subs used: Smeets 74 (Hansson) Referee: Rob Dieperink ................................................................. Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Vitesse v Feyenoord (1215/1115) ADO Den Haag v Ajax (1430/1330) Heerenveen v Heracles (1430/1330) AZ v Willem II (1645/1545) Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v RKC Waalwijk (1630/1530) Emmen v Utrecht (1845/1745) PSV v VVV (2000/1900) Twente v Sparta Rotterdam (2100/2000) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) AZ v Vitesse (1630/1530) Willem II v Ajax (1845/1745) Groningen v Heracles (2000/1900) ADO Den Haag v PEC Zwolle (2000/1900) Feyenoord v Heerenveen (2100/2000)