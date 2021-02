UPDATE 5-Eredivisie Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Twente (0) 0 Yellow card: Roemeratoe 33, Menig 88 Subs used: Ilić 46 (Roemeratoe), Abass 69 (Narsingh) Heerenveen (0) 0 Yellow card: Kongolo 92 Subs used: Nygren 69 (van Bergen), van Hecke 80 (Dresevic), Hajal 80 (Veerman) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Feyenoord (3) 3 Scorers: M. Diemers 7, S. Berghuis 25, B. Linssen 41 Yellow card: Malacia 85 Subs used: Nieuwkoop 74 (Geertruida), Jørgensen 81 (Linssen), Wehrmann 83 (Toornstra) PSV (0) 1 Scorers: I. Sangaré 56 Yellow card: Sangaré 61, Mauro Júnior 82 Subs used: Ihattaren 59 (Thomas), Vertessen 79 (Max) Referee: Dennis Higler ................................................................. Willem II (1) 2 Scorers: C. Nunnely 38, K. Wriedt 47 Subs used: van der Heijden 26 (Heerkens), Selahi 58 (Wriedt), Trésor 74 (Köhlert), Romeny 74 (Nunnely) Emmen (0) 0 Yellow card: Bijl 90 Subs used: Jansen 70 (Ben Moussa), La Torre 80 (Laursen) Referee: Björn Kuipers ................................................................. AZ (0) 0 Subs used: Evjen 64 (Guðmundsson), Aboukhlal 77 (Karlsson) Ajax (1) 3 Scorers: Antony 14, D. Klaassen 60, David Neres 90+4 Subs used: Timber 64 (Rensch), David Neres 76 (Antony), Brobbey 89 (Haller), Labyad 89 (Klaassen) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. ADO Den Haag in play Sparta Rotterdam ................................................................. Friday, February 5 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v Heracles (2000/1900)