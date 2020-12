Dec 21 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Scorers: O. Darfalou 40 Yellow card: Tannane 31, Darfalou 53, Rasmussen 73, Touré 86 Subs used: Huisman 68 (Openda), Touré 79 (Bero), Buitink 89 (Darfalou) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Nieuwkoop 67 Subs used: Sinisterra 61 (Fer), Narsingh 71 (Nieuwkoop), Bannis 87 (Linssen) Referee: Pol van Boekel ................................................................. ADO Den Haag (0) 2 Scorers: M. Kramer 49, S. Bourard 70 Subs used: Mulder 46 (Kemper), Bourard 46 (Ould-Chikh), Philipp 61 (Besuijen), Rigo 61 (Pascu), Arweiler 82 (Kramer) Ajax (4) 4 Scorers: D. Tadić 20, K. Huntelaar 22, Z. Labyad 30, K. Huntelaar 32 Subs used: Taylor 46 (Gravenberch), Martínez 46 (Tagliafico), Promes 46 (Antony), Ekkelenkamp 84 (Huntelaar) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Heerenveen (0) 1 Scorers: J. Veerman 57 Red card: Bochniewicz 88 Yellow card: van Hecke 54 Subs used: Meier 58 (Kongolo), Llanez 58 (Nygren), Dresevic 71 (van Bergen) Heracles (1) 2 Scorers: D. Burgzorg 6, M. Knoester 48 Yellow card: Bakış 33, Knoester 64 Subs used: de la Torre 71 (van der Water), Jakobsen 71 (Burgzorg), Szőke 78 (Bakış), Rente 86 (Vloet) Referee: Martin Perez ................................................................. AZ (2) 5 Scorers: T. Koopmeiners 38, T. Koopmeiners 43, C. Stengs 53, F. Midtsjø 65, J. Karlsson 69pen Subs used: Druijf 81 (Karlsson), Evjen 81 (Aboukhlal), Reijnders 87 (Sugawara) Willem II (2) 3 Scorers: Z. Aboukhlal 22og, M. Trésor 36pen, C. Nunnely 90 Yellow card: Köhn 68 Subs used: Nunnely 66 (Spieringhs), Köhlert 75 (Wriedt) Referee: Dennis Higler ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v RKC Waalwijk (1630/1530) Emmen v Utrecht (1845/1745) PSV v VVV (2000/1900) Twente v Sparta Rotterdam (2100/2000) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) AZ v Vitesse (1630/1530) Willem II v Ajax (1845/1745) Groningen v Heracles (2000/1900) ADO Den Haag v PEC Zwolle (2000/1900) Feyenoord v Heerenveen (2100/2000)