Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Twente (3) 5 Scorers: Q. Menig 5, Danilo 29, W. Brama 33, V. Černý 51, L. Ilić 84 Yellow card: Pierie 47 Subs used: Smal 69 (Oosterwolde), Staring 69 (Pierie), Ilić 83 (Bosch), Dervişoğlu 83 (Černý), Zerrouki 88 (Roemeratoe) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: E. Reijnders 74 Subs used: Doue 37 (Lam), van Duinen 46 (Ghoochannejhad), van den Belt 59 (Strieder), Drost 59 (Leemans), Lagsir 77 (Huiberts) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Ajax (2) 5 Scorers: D. Klaassen 32, D. Klaassen 45, B. Brobbey 74, D. Tadić 86pen, Q. Promes 90+5pen Missed penalty: D. Klaassen 32 Subs used: Promes 46 (Ekkelenkamp), Klaiber 64 (Mazraoui), Brobbey 65 (Traoré), Tadić 66 (Antony), Álvarez 78 (Gravenberch) Fortuna Sittard (1) 2 Scorers: G. Cox 7, G. Cox 90+6 Yellow card: Angha 85 Subs used: Moutoussamy 58 (Rienstra), Hansson 72 (Seuntjens), Lisandro Semedo 79 (Polter) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Groningen (1) 2 Scorers: P. Joosten 26, J. Larsen 48 Yellow card: Gudmundsson 88 Subs used: Lundqvist 46 (van Kaam), El Hankouri 60 (da Cruz), Gudmundsson 75 (Joosten), Balk 90 (Larsen) VVV (0) 1 Scorers: G. Giakoumakis 90+5 Subs used: van Dijck 49 (Pachonik), Hunte 62 (Machach), Arias 62 (Janssen) Referee: Allard Lindhout ................................................................. Willem II (1) 1 Scorers: C. Nunnely 25 Yellow card: Owusu 6, Peters 62, Pavlidis 71 Subs used: Sağlam 68 (Trésor), Yeboah 75 (Köhlert) Vitesse (0) 3 Scorers: L. Openda 57, A. Broja 63, P. Vroegh 85 Yellow card: Touré 20, Bazoer 90 Subs used: Bruns 60 (Tronstad), Buitink 60 (Touré), Hájek 70 (Manhoef), Darfalou 78 (Broja), Vroegh 78 (Openda) Referee: Marc Nagtegaal ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Heracles v Utrecht (1215/1115) Sparta Rotterdam v Heerenveen (1430/1330) Emmen v Feyenoord (1430/1330) PSV v ADO Den Haag (1645/1545) AZ v RKC Waalwijk (2000/1900)