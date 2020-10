UPDATE 5-European Championship Qualification Results

Oct 8 (OPTA) - Results and fixtures for the European Championship Qualification on Thursday (start times are CET) Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ---------------------------------------------------------------- Georgia (1) 1 Belarus (0) 0 Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals ---------------------------------------------------------------- Scotland v Israel in play Norway (0) 1 Serbia (0) 2 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-2 Qualifying Play-offs Path B - Semi-Finals ---------------------------------------------------------------- Bosnia-Herzegovina v Northern Ireland in play Slovakia v Republic of Ireland in play Qualifying Play-offs Path A - Semi-Finals ---------------------------------------------------------------- Iceland (2) 2 Romania (0) 1 Bulgaria (0) 1 Hungary (1) 3 Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ---------------------------------------------------------------- North Macedonia (2) 2 Kosovo (1) 1