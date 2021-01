UPDATE 5-FA Cup Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Saturday (start times are BST) 4th Round ................................................................. Southampton (1) 1 Scorers: Gabriel Magalhães 24og Yellow card: Stephens 56, Bertrand 83 Subs used: Nlundulu 78 (Adams), Long 85 (Ings) Arsenal (0) 0 Subs used: Partey 58 (Mohamed Elneny), Saka 58 (Martinelli), Lacazette 72 (Bellerín) Referee: Peter Bankes ................................................................. Brighton & Hove Albion (1) 2 Scorers: Y. Bissouma 27, S. Alzate 58 Subs used: Maupay 61 (Tau), Trossard 61 (Mac Allister), March 61 (Alzate), Groß 76 (Zeqiri) Blackpool (1) 1 Scorers: G. Madine 45+1 Subs used: Simms 66 (Yates), Ņarkić 77 (Madine), Lubala 77 (Virtue-Thick), Kaikai 77 (Thorniley) Referee: Darren England ................................................................. Sheffield United (1) 2 Scorers: C. Basham 39, B. Sharp 47 Yellow card: Norwood 68 Subs used: Baldock 71 (Bogle), Bryan 72 (Norwood), Burke 79 (Sharp), McGoldrick 79 (Brewster) Plymouth Argyle (0) 1 Scorers: Panutche Camará 75 Yellow card: Watts 93 Subs used: Reeves 59 (Fornah), Telford 64 (Hardie), Moore 64 (Jephcott), Nouble 88 (Panutche Camará) Referee: Lee Mason ................................................................. West Ham United (2) 4 Scorers: Pablo Fornals 2, A. Yarmolenko 32, A. Butler 53og, O. Afolayan 78 Subs used: Afolayan 70 (Souček), Trott 83 (Ł. Fabiański), Baptiste 83 (Fredericks) Doncaster Rovers (0) 0 Subs used: Elliot Simões 64 (Eyenga-Lokilo), Richards 64 (Smith), Williams 70 (Taylor), Amos 79 (Wright) Referee: Robert Jones ................................................................. Swansea City (2) 5 Scorers: L. Cullen 7, M. Grimes 29, M. Grimes 61pen, L. Cullen 67, O. Cooper 84 Yellow card: Dhanda 91 Subs used: Lowe 20 (Routledge), Fulton 65 (Grimes), Bidwell 66 (Guehi), Cooper 66 (Hourihane), Garrick 76 (Roberts) Nottingham Forest (0) 1 Scorers: A. Knockaert 56 Yellow card: Jenkinson 10, Worrall 69 Subs used: Guerrero 46 (Freeman), Cafú 46 (Bachirou), Mighten 76 (Knockaert), Blackett 76 (Bong) Referee: Kevin Friend ................................................................. Barnsley (0) 1 Scorers: C. Styles 56 Subs used: Kane 46 (Palmer), Chaplin 57 (Adeboyejo), Sollbauer 64 (Sibbick), Miller 79 (Frieser), Schmidt 79 (Woodrow) Norwich City (0) 0 Subs used: Skipp 63 (Tettey), Buendía 64 (Hernández), Omotoye 65 (Hugill), Vrančić 77 (Rupp), Martin 77 (Dowell) Referee: John Brooks ................................................................. Millwall (0) 0 Subs used: Smith 63 (Zohorè), Burey 63 (Parrott), Skalák 76 (Bennett), Woods 77 (Thompson) Bristol City (1) 3 Scorers: F. Diedhiou 32pen, N. Wells 58, A. Semenyo 72 Subs used: Massengo 75 (Palmer), Adelakun 76 (Semenyo), Martin 76 (Diedhiou), Edwards 80 (Vyner), Bell 87 (Wells) Referee: Tony Harrington ................................................................. Cheltenham Town (17:30) Manchester City ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (BST/GMT) Chelsea v Luton Town (1200) Fulham v Burnley (1430) Brentford v Leicester City (1430) Manchester United v Liverpool (1700) Everton v Sheffield Wednesday (2000) Monday, January 25 fixtures (BST/GMT) Wycombe Wanderers v Tottenham Hotspur (1945) Tuesday, January 26 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Crawley Town (1900)