Feb 9 (OPTA) - Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Monday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Ashleigh Barty (AUS) 1st to play Danka Kovinic (MNE) (start 08:00) 2 Simona Halep (ROU) 2nd to play Ajla Tomljanovic (AUS) (start 00:00) 1st won Lizette Cabrera (AUS) 6-2 6-1 3 Naomi Osaka (JPN) 2nd to play Caroline Garcia (FRA) (start 00:00) 1st won Anastasia Pavlyuchenkova 6-1 6-2 (RUS) 4 Sofia Kenin (USA) 1st to play Maddison Inglis (AUS) (start 00:30) 5 Elina Svitolina (UKR) 1st to play Marie Bouzkova (CZE) (start 02:00) 6 Karolina Pliskova (CZE) 1st to play Jasmine Paolini (ITA) (start 04:30) 7 Aryna Sabalenka (BLR) 2nd to play Daria Kasatkina (RUS) (start 00:00) 1st won Viktoria Kuzmova (SVK) 6-0 6-4 8 Bianca Andreescu (CAN) 2nd to play Su-Wei Hsieh (TPE) (start 00:00) 1st won Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-2 4-6 6-3 9 Petra Kvitova (CZE) 2nd to play Sorana Cirstea (ROU) (start 00:00) 1st won Greet Minnen (BEL) 6-3 6-4 10 Serena Williams (USA) 2nd to play Nina Stojanovic (SRB) (start 00:00) 1st won Laura Siegemund (GER) 6-1 6-1 11 Belinda Bencic (SUI) 1st to play Lauren Davis (USA) (start 00:05) 12 Victoria Azarenka (BLR) 1st to play Jessica Pegula (USA) (start 02:00) 13 Johanna Konta (GBR) 1st to play Kaja Juvan (SLO) (start 07:00) 14 Garbine Muguruza (ESP) 1st to play Margarita Gasparyan (RUS) (start 00:05) 15 Iga Swiatek (POL) 2nd to play Camila Giorgi (ITA) (start 00:00) 1st won Arantxa Rus (NED) 6-1 6-3 16 Petra Martic (CRO) 1st to play Olga Danilovic (SRB) (start 09:00) 17 Elena Rybakina (KAZ) 2nd to play Fiona Ferro (FRA) (start 00:00) 1st won Vera Zvonareva (RUS) 4-6 6-4 6-4 18 Elise Mertens (BEL) 1st to play Leylah Fernandez (CAN) (start 00:30) 19 Marketa Vondrousova (CZE) 2nd to play Rebecca Marino (CAN) (start 00:00) 1st won Rebecca Peterson (SWE) 2-6 7-5 7-5 20 Maria Sakkari (GRE) 1st to play Kristina Mladenovic (FRA) (start 02:30) 21 Anett Kontaveit (EST) 1st to play Aliaksandra Sasnovich (BLR) (start 04:30) 22 Jennifer Brady (USA) 1st to play Aliona Bolsova (ESP) (start 02:30) 23 Angelique Kerber (GER) 1st lost Bernarda Pera (USA) 6-0 6-4 24 Alison Riske (USA) 1st lost Anastasia Potapova (RUS) 6-2 6-1 25 Karolina Muchova (CZE) 1st to play Jelena Ostapenko (LAT) (start 07:00) 26 Yulia Putintseva (KAZ) 1st to play Sloane Stephens (USA) (start 07:00) 27 Ons Jabeur (TUN) 2nd to play Anna Schmiedlova (SVK) (start 00:00) 1st won Andrea Petkovic (GER) 6-3 3-6 6-4 28 Donna Vekic (CRO) 1st to play Yafan Wang (CHN) (start 02:30) 29 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1st to play Martina Trevisan (ITA) (start 02:30) 30 Qiang Wang (CHN) 1st lost Sara Errani (ITA) 2-6 6-4 6-4 31 Shuai Zhang (CHN) 1st to play Ann Li (USA) (start 00:30) 32 Veronika Kudermetova (RUS) 2nd to play Varvara Gracheva (RUS) (start 00:00) 1st won Marta Kostyuk (UKR) 6-2 7-6(5) (Note : all times are GMT)