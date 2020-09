UPDATE 5-J-League Summaries

Sep 9 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Kawasaki Frontale (1) 3 Scorers: Y. Kobayashi 8pen, Leandro Damião 83pen, T. Miyashiro 85 Subs used: Mitoma 56 (Hatate), Wakizaka 66 (Ienaga), Miyashiro 66 (Saito), Kurumaya 66 (Noborizato), Leandro Damião 76 (Kobayashi) Vissel Kobe (1) 2 Scorers: K. Furuhashi 23, N. Fujimoto 59 Yellow card: Watanabe 7, Dankler 27, Kikuchi 81 Subs used: Ogawa 68 (Yasui), Oda 79 (Fujimoto) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Kashima Antlers (1) 2 Scorers: Everaldo 45+2, A. Ueda 83 Subs used: Ueda 62 (Everaldo), Endo 62 (Doi), Léo Silva 72 (Juan Alano), Izumi 72 (Araki), Nara 84 (Nagaki) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: S. Nagasawa 87 Yellow card: Hamasaki 21, Shiihashi 95 Subs used: Kim Jung-Ya 31 (Yoshino), Nagasawa 53 (Germain), Nakahara 71 (Mase), Hyodo 71 (Sekiguchi), Ishihara 72 (Alexandre Guedes) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Kashiwa Reysol (2) 3 Scorers: M. Olunga 2, A. Esaka 40, A. Esaka 62 Subs used: Kitazume 62 (Otani), Nakama 88 (Goya) Gamba Osaka (0) 0 Yellow card: Fujiharu 42 Subs used: Patric 57 (Ademilson), Watanabe 58 (Kurata), Takao 58 (Shoji), Kawasaki 78 (Yamamoto), Endo 78 (Onose) Referee: Hiroyoshi Takayama ................................................................. Tokyo (1) 2 Scorers: K. Tagawa 30, T. Hara 85 Subs used: Adailton 46 (Nagai), Nakamura 71 (Nakamura), Hara 72 (Tagawa), Uchida 72 (Mita), Niwa 91 (Ogawa) Yokohama (1) 1 Scorers: Y. Minagawa 17 Yellow card: Inoha 61 Subs used: Ichimi 76 (Minagawa), Shichi 76 (Hakamata), Leandro Domingues 83 (Kosuke Saito), Koki Saito 89 (Senuma), Kumagawa 90 (Seko) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (1) 4 Scorers: Ezequiel 31, Douglas Vieira 71, Leandro Pereira 81, Y. Kashiwa 88 Subs used: Aoyama 58 (Kawabe), Morishima 58 (Ezequiel), Kashiwa 67 (Asano), Rhayner 68 (Shibasaki), Leandro Pereira 76 (Douglas Vieira) Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Carlinhos 90+2 Subs used: Kaneko 60 (Júnior Dutra), Nakamura 60 (Nishizawa), Kawai 75 (Takeuchi), Suzuki 76 (Miyamoto) Referee: Shinji Murakami ................................................................. Oita Trinita (0) 2 Scorers: T. Shimakawa 78, K. Isa 88 Yellow card: Mitsuhira 18 Subs used: Watari 65 (Mitsuhira), Maeda 73 (Haneda), Isa 73 (Chinen), Kagawa 81 (Misao), Sato 81 (Machida) Shonan Bellmare (2) 2 Scorers: N. Ishihara 7, K. Oiwa 11 Yellow card: Kaneko 4 Subs used: Saito 62 (Barada), Nemoto 72 (Ishihara), Kobayashi 72 (Okamoto), Tanaka 84 (Matsuda) Referee: Hiroki Kasahara ................................................................. Urawa Reds in play Sagan Tosu ................................................................. Nagoya Grampus in play Yokohama F. Marinos ................................................................. Cerezo Osaka in play Consadole Sapporo ................................................................. Saturday, September 12 fixtures (JST/GMT) Shimizu S-Pulse v Kashima Antlers (1800/0900) Vissel Kobe v Tokyo (1900/1000) Sunday, September 13 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Urawa Reds (1305/0405) Vegalta Sendai v Oita Trinita (1800/0900) Yokohama v Nagoya Grampus (1800/0900) Kawasaki Frontale v Sanfrecce Hiroshima (1830/0930) Sagan Tosu v Kashiwa Reysol (1845/0945) Yokohama F. Marinos v Cerezo Osaka (1900/1000) Gamba Osaka v Shonan Bellmare (1900/1000)