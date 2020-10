UPDATE 5-J-League Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 0 Yellow card: Pará 9, Iio 52 Subs used: Isaac Cuenca 52 (Pará), Sekiguchi 53 (Sasaki), Teruyama 75 (Alexandre Guedes), Yamada 89 (Iio), Nakahara 90 (Hamasaki) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Subs used: Asano 56 (Morishima), Nagai 56 (Ezequiel), Kawabe 62 (Notsuda), Higashi 62 (Fujii), Matsumoto 79 (Chajima) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Oita Trinita (0) 0 Subs used: Shimakawa 70 (Hasegawa), Takayama 81 (Misao), Tanaka 82 (Takazawa), Nomura 86 (Mitsuhira), Koide 89 (Matsumoto) Urawa Reds (0) 0 Yellow card: Makino 23, Martinus 57 Subs used: Leonardo 68 (Koroki), Sugimoto 68 (Muto), Ugajin 78 (Yamanaka), Sekine 78 (Yuruki), Aoki 90 (Ewerton) Referee: Takuto Okabe ................................................................. Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: H. Ibusuki 79 Yellow card: Barada 44 Subs used: Matsuda 70 (Barada), Yamada 77 (Saito), Nakagawa 87 (Elyounoussi), Kobayashi 87 (Tanaka) Yokohama (0) 0 Yellow card: Inoha 48 Subs used: Koki Saito 61 (Kosuke Saito), Kusano 78 (Sugimoto), Senuma 78 (Ichimi), Minagawa 86 (Nakayama), Tashiro 86 (Yasunaga) Referee: Koei Koya ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 0 Subs used: Kamiya 46 (Esaka), Kobayashi 46 (Otani), Someya 46 (Yamashita), Segawa 60 (Nakama), Kitazume 80 (Kawaguchi) Shimizu S-Pulse (0) 0 Yellow card: Nishizawa 48 Subs used: Dangda 71 (Kaneko), Suzuki 72 (Yusuke Goto I), Takeuchi 88 (Renato) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Léo Silva 10, Everaldo 48, Juan Alano 61, Juan Alano 68 (2nd) Subs used: Araki 33 (Izumi), Ueda 60 (Léo Silva), Endo 61 (Doi), Nago 85 (Nagato), Matsumura 85 (Koizumi) Nagoya Grampus (1) 2 Scorers: M. Kanazaki 7pen, Mateus 90+2 Yellow card: Naruse 70, Abe 82 Subs used: Yoshida 33 (Oh Jae-Suk), João Schmidt 75 (Yonemoto) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Kawasaki Frontale (1) 2 Scorers: A. Ienaga 24pen, K. Nakamura 74 Subs used: Wakizaka 77 (Nakamura), Kurumaya 94 (Noborizato), Yamamura 94 (Leandro Damião), Saito 94 (Ienaga) Tokyo (0) 1 Scorers: Diego Oliveira 57 Yellow card: Watanabe 23 Subs used: Nakamura 46 (Mita), Adailton 76 (Diego Oliveira), Tagawa 76 (Nagai), Uchida 89 (Nakamura), Hara 92 (Leandro) Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Gamba Osaka (1) 2 Scorers: Y. Ideguchi 16, Patric 62 Yellow card: Onose 37, Suganuma 84 Subs used: Patric 61 (Usami), Kawasaki 61 (Onose), Yajima 61 (Kurata) Consadole Sapporo (1) 1 Scorers: Douglas Oliveira 9 Yellow card: Lucas Fernandes 46, Miyazawa 75, Shirai 93 Subs used: Arano 60 (Komai), Kaneko 61 (Lucas Fernandes), Songkrasin 69 (Takamine), Hayasaka 85 (Douglas Oliveira) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Tuesday, November 3 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Kashiwa Reysol (1300/0400) Sagan Tosu v Nagoya Grampus (1300/0400) Yokohama F. Marinos v Kashima Antlers (1300/0400) Kawasaki Frontale v Consadole Sapporo (1400/0500) Cerezo Osaka v Gamba Osaka (1400/0500) Shimizu S-Pulse v Vissel Kobe (1500/0600) Yokohama v Oita Trinita (1600/0700) Sanfrecce Hiroshima v Urawa Reds (1700/0800)