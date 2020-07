UPDATE 5-J-League Summaries

Jul 18 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Vegalta Sendai (1) 2 Scorers: R. Germain 23, K. Shiihashi 60 Yellow card: Sekiguchi 51, Ishihara 65 Subs used: Akasaki 57 (Nagasawa), Tanaka 57 (Sekiguchi), Nishimura 63 (Alexandre Guedes), Yamada 81 (Germain), Yanagi 82 (Ishihara) Consadole Sapporo (0) 2 Scorers: C. Songkrasin 62, S. Tanaka 90+1 Red card: Arano 32 Yellow card: Suga 43, Songkrasin 78, Shindo 88, Miyazawa 96 Subs used: Lucas Fernandes 46 (Shirai), Tanaka 46 (Fukai), Takamine 63 (Fukumori), Bothroyd 70 (Douglas), Kaneko 77 (Suga) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Kashima Antlers (1) 4 Scorers: A. Ueda 4, A. Ueda 58, Everaldo 67, R. Shirasaki 82 Subs used: Nagaki 53 (Misao), Doi 71 (Juan Alano), Shirasaki 71 (Endo), Ito 80 (Ueda), Izumi 80 (Everaldo) Yokohama F. Marinos (1) 2 Scorers: Marcos Junior 12, Marcos Junior 70 Subs used: Ito 46 (Thiago Martins), Endo 46 (Edigar Junio), Onaiwu 52 (Erik), Amano 69 (Ohgihara), Mizunuma 80 (Marcos Junior) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Yokohama (0) 1 Scorers: M. Tashiro 59 Subs used: Kumagawa 70 (Nakayama), Shichi 76 (Matsuo), Tezuka 76 (Matsuura), Nakamura 84 (Seko), Minagawa 84 (Ichimi) Kawasaki Frontale (1) 5 Scorers: Y. Wakizaka 28, Y. Kobayashi 75pen, A. Ienaga 78pen, Y. Kobayashi 83, S. Taniguchi 90+6 Subs used: Mitoma 61 (Hasegawa), Kobayashi 61 (Leandro Damião), Shimoda 84 (Oshima), Morita 86 (Yamane), Yamamura 89 (Noborizato) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: N. Maeda 62 Yellow card: Nakatani 55, Yoshida 83 Subs used: Maeda 57 (Yamasaki), João Schmidt 90 (Yonemoto), Gabriel Xavier 91 (Mateus) Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Toyoda 55, Tiago Alves 64, Tiago Alves 83 (2nd) Subs used: Tiago Alves 56 (An Yong-Woo), Honda 57 (Ryang Yong-Gi), Kanamori 71 (Toyoda), López 78 (Morishita), Kobayashi 79 (Koyamatsu) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Kashiwa Reysol in play Shonan Bellmare ................................................................. Tokyo in play Urawa Reds ................................................................. Gamba Osaka in play Oita Trinita ................................................................. Vissel Kobe in play Shimizu S-Pulse ................................................................. Sanfrecce Hiroshima in play Cerezo Osaka ................................................................. Wednesday, July 22 fixtures (JST/GMT) Yokohama F. Marinos v Yokohama (1900/1000) Shonan Bellmare v Kashima Antlers (1900/1000) Gamba Osaka v Sanfrecce Hiroshima (1900/1000) Sagan Tosu v Shimizu S-Pulse (1900/1000) Consadole Sapporo v Tokyo (1905/1005) Vegalta Sendai v Kawasaki Frontale (1930/1030) Urawa Reds v Kashiwa Reysol (1930/1030) Cerezo Osaka v Vissel Kobe (1930/1030) Oita Trinita v Nagoya Grampus (1930/1030)