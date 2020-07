Jul 3 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Eibar (0) 0 Yellow card: Rober Correa 4 Subs used: Diop 59 (Cristóforo), Sergi Enrich 59 (Charles), Inui 73 (Rober Correa), Miguel Marí 84 (Pedro León), Quique González 84 (Kike) Osasuna (1) 2 Scorers: Rubén García 6, Rubén García 74 Yellow card: Enric Gallego 45 Subs used: Cardona 53 (Enric Gallego), Brašanac 77 (Rubén García), Kike Barja 78 (José Arnáiz), Iñigo Pérez 88 (Moncayola) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Real Sociedad (0) 2 Scorers: Willian José 56, A. Isak 84 Yellow card: Zubeldía 37, Martín Zubimendi 50 Subs used: Ødegaard 46 (Januzaj), Martín Zubimendi 46 (Zubeldía), Isak 82 (Willian José), Elustondo 82 (Zaldúa) Espanyol (1) 1 Scorers: David López 10 Yellow card: Nico Melamed 34 Subs used: Darder 46 (Nico Melamed), Wu Lei 60 (Melendo), Calleri 82 (Adri Embarba), Víctor Sánchez 83 (David López), Víctor Campuzano 90 (Raúl de Tomás) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Real Madrid (0) 1 Scorers: Sergio Ramos 79pen Yellow card: Carvajal 15, Sergio Ramos 26, Modrić 49, Éder Militão 47, Díaz 94 Subs used: Éder Militão 33 (Varane), Valverde 63 (Modrić), Asensio 63 (Vinícius Júnior), Rodrygo 64 (Isco), Díaz 92 (Benzema) Getafe (0) 0 Yellow card: Timor 1, Nyom 47, Suárez 52, Mata 72, Arambarri 83 Subs used: Hugo Duro 69 (Cucurella), Jorge Molina 75 (Mata), Jason 75 (Suárez), Ángel 84 (Arambarri), Fajr 84 (Timor) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Friday, July 3 fixtures (CET/GMT) Atlético Madrid v Mallorca (2200/2000) Saturday, July 4 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Betis (1700/1500) Real Valladolid v Deportivo Alavés (1930/1730) Granada v Valencia (2200/2000) Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Real Madrid (1400/1200) Espanyol v Leganés (1700/1500) Osasuna v Getafe (1930/1730) Villarreal v Barcelona (2200/2000) Monday, July 6 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Sociedad (1930/1730) Sevilla v Eibar (2200/2000) Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Valencia v Real Valladolid (1930/1730) Celta de Vigo v Atlético Madrid (2200/2000)