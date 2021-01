UPDATE 5-La Liga Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Valencia (0) 1 Scorers: Unai García 69og Yellow card: Wass 60 Subs used: Gameiro 58 (Lee Kang-In), Musah 59 (Račić), Gonçalo Guedes 67 (Cheryshev) Osasuna (1) 1 Scorers: J. Calleri 42 Yellow card: Nacho Vidal 46, Juan Cruz 71, Manu Sánchez 77 Subs used: Manu Sánchez 75 (Rubén García), Iñigo Pérez 75 (Roberto Torres), Kike Barja 75 (Javi Martínez), Oier 87 (Moncayola) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Eibar (1) 1 Scorers: M. Dmitrović 12pen Yellow card: Arbilla 82, Kike 91, Alejandro Pozo 94 Subs used: Sergi Enrich 77 (Muto), Pedro León 91 (Diop) Atlético Madrid (1) 2 Scorers: L. Suárez 40, L. Suárez 89pen Yellow card: Felipe 62, Savić 91 Subs used: Torreira 46 (Á. Correa), João Félix 46 (Lemar), Kondogbia 92 (Suárez) Referee: Mario Melero López ................................................................. Friday, January 22 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Valladolid (2100/2000) Saturday, January 23 fixtures (CET/GMT) Huesca v Villarreal (1400/1300) Sevilla v Cádiz (1615/1515) Real Sociedad v Real Betis (1830/1730) Deportivo Alavés v Real Madrid (2100/2000) Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Granada (1400/1300) Elche v Barcelona (1615/1515) Celta de Vigo v Eibar (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2100/2000) Monday, January 25 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Getafe (2100/2000)