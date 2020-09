UPDATE 5-La Liga Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Eibar (0) 0 Yellow card: Bigas 13, Sergio Álvarez 41, Diop 81, Diop 87 (2nd) Subs used: Kądzior 61 (Inui), Recio 68 (Sergi Enrich), Rafa 84 (Pedro León) Celta de Vigo (0) 0 Yellow card: Nolito 37, Olaza 73, JuncÅ 73, Yokuşlu 78 Subs used: Miguel Baeza 77 (Brais Méndez), Santi Mina 86 (Mor) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Granada (0) 2 Scorers: Y. Herrera 49, Luis Milla 53 Yellow card: Herrera 10, Germán Sánchez 45, Gonalons 92 Subs used: Fede Vico 62 (Machís), Gonalons 62 (Montoro), Kenedy 79 (Herrera), Azeez 80 (Soldado), Víctor Díaz 89 (Luis Milla) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Jon Morcillo 15, Íñigo Martínez 52, Unai López 72, Yeray 84 Subs used: Unai López 56 (Mikel Vesga), Williams 56 (Capa), Oihan Sancet 73 (Muniain), Asier Villalibre 73 (Raúl García), Unai Vencedor 80 (Dani García) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Cádiz (0) 0 Yellow card: Malbašić 58, Alejo 90 Subs used: Malbašić 46 (Bodiger), Álex 64 (José Mari), Jønsson 64 (López), Alejo 77 (Salvi), Lozano 77 (Álvaro Negredo) Osasuna (1) 2 Scorers: Adrián 10, Rubén García 79 Yellow card: David García 35, Juan Cruz 65 Subs used: Lucas Torró 71 (Iñigo Pérez), Cardona 75 (Adrián), Kike Barja 85 (Rubén García) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Real Betis (2100/1900) Friday, September 18 fixtures (CET/GMT) Getafe v Osasuna (2100/1900)