UPDATE 5-La Liga Summaries

Feb 8 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Sociedad (2) 4 Scorers: Mikel Oyarzabal 26pen, Mikel Oyarzabal 34, A. Isak 54, A. Isak 59 Subs used: Martín Merquelanz 63 (Januzaj), David Silva 63 (Illarramendi), Carlos Fernández 74 (Isak), Barrenetxea 83 (Mikel Oyarzabal), Sagnan 83 (Zubeldía) Cádiz (0) 1 Scorers: Jairo Izquierdo 65 Red card: López 48 Yellow card: Jairo Izquierdo 38, Sobrino 89 Subs used: Jon Garrido 17 (Jønsson), Alcalá 46 (Isaac Carcelén), Sobrino 46 (Lozano), Ņaponjić 60 (Álvaro Negredo), Espino 60 (Juan Cala) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Athletic Club (1) 1 Scorers: Hugo Guillamón 43og Yellow card: Álex Berenguer 51, Íñigo Martínez 74 Subs used: Unai López 66 (Oihan Sancet), De Marcos 69 (Jon Morcillo), Mikel Vesga 69 (Unai Vencedor), Lekue 75 (Capa), Yuri 75 (Balenziaga) Valencia (0) 1 Scorers: Gabriel Paulista 65 Yellow card: Carlos Soler 79 Subs used: Cutrone 65 (Manu Vallejo), Musah 65 (Wass), Álex Blanco 90 (Gonçalo Guedes) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Osasuna (1) 2 Scorers: J. Calleri 18, A. Budimir 86 Subs used: Roberto Torres 63 (Kike Barja), Moncayola 63 (Oier), Adrián 71 (Calleri), Enric Gallego 90 (Budimir), Iñigo Pérez 90 (Rubén García) Eibar (1) 1 Scorers: Kike 44 Subs used: Burgos 46 (Bigas), Alejandro Pozo 74 (Sergi Enrich), Diop 74 (Recio), Sergio Álvarez 86 (Kike), Quique González 91 (Edu Expósito) Referee: Jorge Figueroa Vázquez ................................................................. Real Betis (1) 2 Scorers: Borja Iglesias 38, Víctor Ruíz 75 Yellow card: Víctor Ruíz 77 Subs used: Rodri 65 (Aitor Ruibal), Tello 75 (Juanmi), Rodríguez 75 (Akouokou), Loren Morón 82 (Borja Iglesias), Canales 83 (Fekir) Barcelona (0) 3 Scorers: L. Messi 59, Víctor Ruíz 68og, Trincão 87 Yellow card: de Jong 47, Dembélé 64, Busquets 74 Subs used: de Jong 11 (Araújo), Pedri 46 (Braithwaite), Messi 57 (Riqui Puig), Trincão 57 (Pjanić), Umtiti 78 (Busquets) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Monday, February 8 fixtures (CET/GMT) Atlético Madrid v Celta de Vigo (2100/2000) Tuesday, February 9 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Getafe (2100/2000) Friday, February 12 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Elche (2100/2000)