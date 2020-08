Aug 17 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Apertura ................................................................. Toluca (1) 3 Scorers: E. Triverio 44, A. Canelo 57, A. Canelo 90+3 Yellow card: López 14, González 37, Sambueza 82 Subs used: Castañeda 46 (Medina), Estrada 65 (Triverio), Plata 87 (William da Silva), Maidana 95 (Canelo), López 96 (Sambueza) Tigres UANL (1) 2 Scorers: A. Gignac 40, A. Gignac 72pen Yellow card: Torres 64, Tercero 86 Subs used: Quiñones 46 (Aquino), Torres 46 (Dueñas), Vargas 61 (Fernández), Tercero 79 (Rodríguez), Sierra 92 (Gignac) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Santos Laguna (0) 0 Yellow card: Garnica 94 Subs used: Garnica 52 (Aguirre), Sandoval 53 (Rivas), Ocejo 74 (Furch) Atlas (0) 0 Red card: Trejo 97 Yellow card: Conti 93 Subs used: Jeraldino 69 (Correa), Trejo 78 (Isijara), Ortega 85 (Zaldivar), Herrera 85 (Malcorra) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Querétaro (1) 4 Scorers: H. Silveira 34, D. Cervantes 61, O. Islas 67, H. Silveira 90+2 Yellow card: Sepúlveda 20, Zurita 45, Sosa 78 Subs used: Sosa 46 (Sepúlveda), Islas 46 (Zurita), Betancourt 83 (Sosa), Escamilla 90 (Madrigal) América (0) 1 Scorers: F. Córdova 58 Yellow card: Sánchez 15, Sánchez 41 (2nd), Córdova 80 Subs used: Sánchez 46 (Suárez), Martín 46 (Reyes), Juárez 67 (Cáceres), Díaz 78 (Martínez) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Monday, August 17 fixtures (CST/GMT) León v Tijuana (2100/0200) Friday, August 21 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Santos Laguna (1930/0030) Juárez v León (2130/0230)