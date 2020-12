UPDATE 5-Ligue 1 Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Olympique Marseille (2) 3 Scorers: F. Thauvin 2, D. Payet 35, D. Benedetto 60pen Yellow card: Payet 47, Rongier 54, Álvaro González 71, Strootman 92 Subs used: Germain 77 (Benedetto), Strootman 77 (Rongier), Aké 85 (Payet), Nagatomo 87 (Sakai) Nantes (0) 1 Scorers: L. Blas 73 Yellow card: Castelletto 57, Blas 83 Subs used: Simon 46 (Louza), Andrei Girotto 61 (Castelletto), Abeid 61 (Touré), Coco 74 (Bamba), Augustin 74 (Muani) Referee: Mikael Lesage ................................................................. PSG (2) 2 Scorers: Neymar 27pen, M. Kean 28 Yellow card: Pembele 93 Subs used: Á. Di María 63 (Rafinha), Ander Herrera 64 (Verratti), Pablo Sarabia 81 (Kean), Icardi 85 (Paredes) Bordeaux (1) 2 Scorers: T. Pembele 10og, Y. Adli 60 Yellow card: Otávio 26 Subs used: Benito 46 (Kwateng), Adli 58 (Bašić), Oudin 59 (Zerkane), de Préville 59 (Hwang Ui-jo), Briand 81 (Maja) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (CET/GMT) Olympique Lyonnais v Reims (1300/1200) Lens v Angers SCO (1500/1400) Lorient v Montpellier (1500/1400) Metz v Brest (1500/1400) Monaco v Nîmes (1500/1400) Nice v Dijon (1700/1600) Saint-Étienne v Lille (2100/2000)