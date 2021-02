Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) PSG (1) 2 Scorers: J. Draxler 22, M. Kean 76 Yellow card: Mbappé 87, Ander Herrera 89 Subs used: Bakker 77 (Kurzawa), Pablo Sarabia 77 (Draxler), Ander Herrera 83 (Kean), Danilo Pereira 83 (Paredes) Nice (0) 1 Scorers: Rony Lopes 50 Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Reims (1) 1 Scorers: A. Zeneli 13 Yellow card: Konan 43, Faes 49 Subs used: Toure 69 (Mbuku), De Smet 77 (Konan), Kutesa 78 (Cafaro), Sierhuis 87 (Zeneli) Lens (0) 1 Scorers: F. Sotoca 61 Missed penalty: G. Kakuta 45 Subs used: Jean 82 (Banza), Sylla 82 (Haïdara), Mauricio 87 (Kakuta), Michelin 87 (Clauss) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Olympique Lyonnais (1) 1 Scorers: Lucas Paquetá 45+2 Subs used: Benlamri 26 (Marcelo), Bruno Guimarães 62 (Kadewere), De Sciglio 62 (Cornet), Cherki 72 (Lucas Paquetá), Slimani 72 (Aouar) Montpellier (1) 2 Scorers: T. Savanier 20, S. Wahi 65 Yellow card: Ristić 49 Subs used: Wahi 46 (Delort), Cozza 68 (Ristić), Le Tallec 75 (Mollet), Ņkuletić 80 (Laborde), Pedro Mendes 80 (Mavididi) Referee: Antony Gautier ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Monaco v Lorient (1300/1200) Angers SCO v Nantes (1500/1400) Dijon v Nîmes (1500/1400) Metz v Strasbourg (1500/1400) Rennes v Saint-Étienne (1500/1400) Lille v Brest (1700/1600) Bordeaux v Olympique Marseille (2100/2000) Wednesday, February 17 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Nice (2100/2000)