UPDATE 5-Ligue 1 Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Nice (0) 0 Yellow card: Robson Bambu 48, Boudaoui 68 Subs used: Claude Maurice 62 (Reine-Adélaïde), Maolida 71 (Gouiri), Ndoye 90 (Robson Bambu) Saint-Étienne (0) 1 Scorers: C. Abi 88 Yellow card: Moukoudi 41, Gourna-Douath 78 Subs used: Gourna-Douath 72 (Neyou Noupa), Monnet-Paquet 81 (Aouchiche), Abi 81 (Nordin) Referee: Frank Schneider ................................................................. Angers SCO (2) 3 Scorers: P. Capelle 20, L. Coulibaly 35, L. Diony 55 Yellow card: Coulibaly 43 Subs used: Thioub 10 (Fulgini), Amadou 79 (Coulibaly), Cho 80 (Diony), El Melali 80 (Mathias Lage) Nîmes (1) 1 Scorers: R. Ripart 41pen Yellow card: Fomba 18, Alakouch 27, Cubas 34 Subs used: Ahlinvi 61 (Fomba), Duljević 61 (Eliasson), Majouga 73 (Ripart), Roux 73 (Koné), Benrahou 90 (Cubas) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Brest (1) 2 Scorers: F. Honorat 33, I. Cardona 47 Yellow card: Perraud 31 Subs used: Baal 74 (Perraud), Jean Lucas 81 (Lasne), Le Douaron 81 (Cardona), Charbonnier 89 (Faivre), Faussurier 89 (Pierre-Gabriel) Metz (1) 4 Scorers: F. Boulaya 36, P. Sarr 73, P. Yade 81, Vágner 87pen Yellow card: Yade 89, Fofana 92, Boulaya 93 Subs used: Yade 55 (Gueye), Tchimbembé 55 (Angban), Vágner 68 (Ambrose), Maziz 93 (Boulaya) Referee: Benoît Millot ................................................................. Lorient (1) 3 Scorers: L. Abergel 36, Y. Wissa 80, T. Moffi 90+1 Yellow card: Le Fée 12, Monconduit 28, Lemoine 71, Abergel 90 Subs used: Chalobah 46 (Monconduit), Delaplace 60 (Mendes), Moffi 61 (Grbić), Wissa 61 (Laurienté), Hamel 78 (Le Fée) PSG (1) 2 Scorers: Neymar 45pen, Neymar 58pen Yellow card: Danilo Pereira 2, Paredes 75 Subs used: Gueye 81 (Paredes), Pablo Sarabia 81 (Á. Di María) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Strasbourg (0) 0 Yellow card: Djiku 64 Subs used: Zohi 64 (Chahiri), Bellegarde 81 (Thomasson) Reims (0) 1 Scorers: D. Kutesa 80 Yellow card: Faes 37, Chavalerin 85 Subs used: Kutesa 75 (Doumbia), Berisha 79 (Cafaro), Toure 89 (Mbuku) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Lille (1) 1 Scorers: Y. Yazıcı 29 Yellow card: Botman 13, Xeka 82 Subs used: Tiago Djaló 70 (Çelik), Ikoné 70 (Yazıcı), Renato Sanches 81 (Soumaré), Xeka 81 (Bamba), Weah 84 (David) Dijon (0) 0 Yellow card: Ngonda 75, Chafik 93 Subs used: Ebimbe 25 (Assalé), Sammaritano 67 (Marié), Chafik 67 (Boey), Dobre 80 (Celina), Konaté 81 (Mama Baldé) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Nantes (21:00) Monaco ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Lille (1900/1800) Metz v Montpellier (1900/1800) Reims v Angers SCO (1900/1800) Rennes v Lorient (1900/1800) Strasbourg v Brest (1900/1800) Dijon v Olympique Lyonnais (2100/2000) Lens v Olympique Marseille (2100/2000) Monaco v Nice (2100/2000) PSG v Nîmes (2100/2000) Saint-Étienne v Nantes (2100/2000)