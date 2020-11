Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Rennes (0) 0 Yellow card: Tait 69, Truffert 71 Subs used: Doku 58 (Del Castillo), Hunou 58 (Terrier), Traoré 59 (Soppy), Gboho 70 (Tait), Niang 77 (Guirassy) Bordeaux (1) 1 Scorers: H. Ben Arfa 37 Yellow card: Kalu 47, Kwateng 66 Subs used: Oudin 59 (Kalu), Briand 59 (Maja), Traore 60 (Zerkane), Adli 76 (Ben Arfa) Referee: Karim Abed ................................................................. Monaco (0) 3 Scorers: K. Volland 52, K. Volland 65, FÅbregas 84pen Yellow card: Fofana 35, FÅbregas 87 Subs used: FÅbregas 46 (Geubbels), Caio Henrique 46 (Ballo), Florentino Luís 91 (Tchouaméni), Jovetić 92 (Diop), Matazo 94 (Gelson Martins) PSG (2) 2 Scorers: K. Mbappé 25, K. Mbappé 37pen Red card: Diallo 83 Yellow card: Danilo Pereira 20, Ruiz-Atil 80, Kimpembe 88 Subs used: Neymar 60 (Á. Di María), Bakker 68 (Kurzawa), Paredes 69 (Danilo Pereira), Ruiz-Atil 69 (Mbappé), Florenzi 85 (Rafinha) Referee: Clément Turpin ................................................................. Saturday, November 21 fixtures (CET/GMT) Brest v Saint-Étienne (1700/1600) Olympique Marseille v Nice (2100/2000)-postponed Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Nantes v Metz (1300/1200) Dijon v Lens (1500/1400) Montpellier v Strasbourg (1500/1400) Reims v Nîmes (1500/1400) Angers SCO v Olympique Lyonnais (1700/1600) Lille v Lorient (2100/2000) Wednesday, November 25 fixtures (CET/GMT) Lens v Nantes (1900/1800)