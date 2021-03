UPDATE 5-MLB Marlins vs Nationals Box Score

Marlins 1, Nationals 1 Nationals ab r h rbi bb so avg Robles CF 2 1 1 0 1 0 .250 Garcia 2B-PH 1 0 0 0 0 0 .231 Stevenson RF 3 0 1 1 1 0 .318 Snyder 1B 0 0 0 0 0 0 .000 Turner SS 1 0 0 0 2 0 .286 Hernandez LF 1 0 0 0 0 0 .375 Bell 1B 3 0 0 0 0 3 .267 Tomas RF 1 0 0 0 0 0 .188 Schwarber LF 3 0 0 0 0 2 .200 Cluff SS 1 0 0 0 0 0 .000 Castro 2B 2 0 0 0 1 1 .400 Tocci CF 1 0 0 0 0 0 .375 Gomes C 3 0 1 0 0 0 .417 Reetz C 1 0 1 0 0 0 .250 Swihart DH 3 0 0 0 0 3 .222 Noll OF-PH 1 0 0 0 0 0 .000 Kieboom 3B 2 0 0 0 1 0 .222 Sanchez 3B 0 0 0 0 0 0 .000 Corbin P 0 0 0 0 0 0 .000 Avilan P 0 0 0 0 0 0 .000 Hand P 0 0 0 0 0 0 .000 McFarland P 0 0 0 0 0 0 .000 Suero P 0 0 0 0 0 0 .000 Finnegan P 0 0 0 0 0 0 .000 Cronin P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 1 4 1 6 9 - Marlins ab r h rbi bb so avg Berti SS 1 0 1 0 1 0 .400 Devers PR-SS 3 0 1 0 0 0 .250 Diaz 2B 2 0 0 0 0 0 .143 Alvarez 2B 0 0 0 0 2 0 .000 Brinson DH 2 0 0 0 0 0 .083 Fortes OF-PH 1 0 0 0 0 0 .000 Scott OF-PH 1 0 0 0 0 0 .333 Harrison RF 2 1 1 1 0 1 .091 Bleday RF 2 0 0 0 0 2 .222 Sierra CF 1 0 1 0 1 0 .100 Misner CF-PR 2 0 1 0 0 0 .200 Diaz 1B 2 0 0 0 0 1 .188 Encarnacion 1B 1 0 0 0 1 0 .250 Wallach C 3 0 0 0 0 2 .000 Navarreto C 1 0 0 0 0 0 .125 Dunand 3B 1 0 0 0 1 1 .111 Marte 3B 2 0 0 0 0 1 .300 Burdick LF 2 0 0 0 0 1 .000 Miller LF 2 0 1 0 0 0 .333 Alcantara P 0 0 0 0 0 0 .000 Hoyt P 0 0 0 0 0 0 .000 Bender P 0 0 0 0 0 0 .000 Bass P 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia P 0 0 0 0 0 0 .000 Curtiss P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 1 6 1 6 9 - Nationals 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 4 1 Marlins 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 1 6 0 Nationals ip h r er bb so np era Corbin 3.0 2 0 0 2 3 - 1.80 Avilan 1.0 1 1 1 1 1 - 3.38 Hand 1.0 1 0 0 1 2 - 3.00 McFarland 1.0 0 0 0 1 1 - 3.38 Suero 1.0 1 0 0 1 1 - 0.00 Finnegan 1.0 1 0 0 0 1 - 11.25 Cronin 1.0 0 0 0 0 0 - 3.38 Marlins ip h r er bb so np era Alcantara 3.1 0 0 0 5 4 - 0.00 Hoyt 1.1 3 1 1 0 1 - 5.40 Bender 1.1 0 0 0 0 3 - 0.00 Bass 1.0 0 0 0 1 1 - 0.00 Garcia 1.0 0 0 0 0 0 - 12.00 Curtiss 1.0 1 0 0 0 0 - 0.00