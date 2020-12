Dec 17 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Wednesday (home team in CAPS)(start times are EST) Massachusetts Minutemen 85 LA SALLE EXPLORERS 66 Richmond Spiders 78 VANDERBILT COMMODORES 67 SYRACUSE ORANGE 62 Northeastern Huskies 56 BRYANT UNIVERSITY BULLDOGS 74 Wagner Seahawks 62 Long Island University 75 SACRED HEART PIONEERS 55 Sharks CENTRAL CONNECTICUT STATE 78 St. Francis (NY) Terriers 59 BLUE DEVILS Fairleigh Dickinson at St. Francis (PA) Red Flash postponed Knights COLORADO BUFFALOES 91 Nebraska-Omaha Mavericks 49 OREGON STATE BEAVERS 73 UT-San Antonio Roadrunners 61 La Salle Explorers at Towson Tigers postponed William & Mary Tribe 75 HAMPTON PIRATES 58 Toledo Rockets 96 MARSHALL THUNDERING HERD 87 (OT) San Diego Toreros 70 CAL POLY MUSTANGS 61 Pittsburgh Panthers 70 MIAMI (FL) HURRICANES 55 Morgan State Bears at Navy Midshipmen cancelled GEORGIA STATE PANTHERS 88 Mercer Bears 81 Coppin State Eagles at George Mason Patriots cancelled PURDUE BOILERMAKERS 67 Ohio State Buckeyes 60 Virginia Cavaliers at Wake Forest Demon Deacons postponed SOUTH ALABAMA JAGUARS 103 Flagler Saints 81 Merrimack Warriors at Bryant University Bulldogs postponed Alabama A&M Bulldogs at North Alabama Lions cancelled MISSISSIPPI STATE BULLDOGS 81 Central Arkansas Bears 65 CHATTANOOGA MOCS 69 North Carolina-Asheville 66 Bulldogs VILLANOVA WILDCATS 85 Butler Bulldogs 66 TCU Horned Frogs 77 OKLAHOMA STATE COWBOYS 76 Grambling Tigers 78 LOUISIANA-MONROE WARHAWKS 61 Florida International 85 FLORIDA GULF COAST EAGLES 69 Golden Panthers North Florida Ospreys at Florida Gators cancelled South Florida Bulls at Cincinnati Bearcats (19:00) ELON PHOENIX 66 Campbell Fighting Camels 56 Samford Bulldogs at Troy Trojans (19:00) Drake Bulldogs at South Dakota Coyotes postponed North Carolina State at Louisville Cardinals postponed Wolfpack California Baptist Lancers at Arizona Wildcats (19:00) LIBERTY FLAMES 91 Carver College Cougars 38 Arkansas State Red Wolves at Stephen F. Austin cancelled Lumberjacks Southern University at UAB Blazers (19:30) Jaguars Tennessee Tech Golden at Jacksonville State (19:30) Eagles Gamecocks Kennesaw State Owls at Belmont Bruins (19:30) Northern Colorado Bears at Denver Pioneers (20:00) Eastern Michigan Eagles at Valparaiso Crusaders cancelled Sam Houston State Bearkats at Texas Longhorns (20:00) Ole Miss Rebels 70 MIDDLE TENNESSEE BLUE 51 RAIDERS Sul Ross State Lobos at Tarleton State Texans postponed Hardin Simmons at Abilene Christian Wildcats (20:00) Concordia University at Pepperdine Waves (20:00) Irvine Eagles East Carolina Pirates at Southern Methodist (20:00) Mustangs Memphis Tigers at Tulane Green Wave (21:00) New Orleans Privateers at LSU Tigers (21:00) San Francisco Dons at USC Trojans cancelled Duke Blue Devils at Notre Dame Fighting Irish (21:00) Northern Iowa Panthers at Wisconsin Badgers cancelled UTEP Miners at Arizona State Sun Devils (21:00) Montana Grizzlies at Washington Huskies (23:00)